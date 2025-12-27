Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun

Crăciunul s-a terminat, iar televiziunile se pregătesc pentru transmiterea programelor speciale de Revelion. Însă până atunci, în grilele se pot regăsi emisiunile obişnuite fiecărui post TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane.

Pe 27 decembrie 2025, în grile încă se vor mai găsi câteva filme de Crăciun pentru cei cărora le este greu să se despartă de această sărbătoare, insă işi vor resimţi prezenţa şi emisiunile generaliste cu care spectatorii sunt familiari. Pe parte sportivă, canalele dedicate aduc meciuri pe care niciun pasionat de fotbal nu le poate rata

Program TV 27 decembrie 2025

Program PRO TV

07:00 – Știrile PRO TV

10:00 – Gașca Animăluțelor DC

12:00 –Batem palma? (R)

13:00 – Ultimul jaguar negru

14:30 – O nouă poveste de Crăciun

16:45 – Câinele, adevăratul meu prieten 2

19:00 – Ştirile Pro Tv

20:00 – Dezastrul din San Andreas

22:00 – Al șaptelea fiu

23:45 – Grădinarul

Program Antena 1

09:00 – Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

12:00 – Observator

13:30 – Hello Chef

14:30 – Regatul de gheață (R)

16:30 – Frumușica (R)

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:00 – Cartea Junglei

21:30 – Dolittle

Program KANAL D

07:00 – Știrile Kanal D (R)

07:15 – Fata de la fereastră (R)

09:45 – Sport, dietă şi o vedetă

10:15 – Asta-i România! (R)

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

14:45 – ROventura

16:00 – Casa iubirii

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Casa iubirii

21:00 – The floor

23:00 – 40 de intrebari cu Denise Rifai

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Flash monden (R)

10:00 – Craciunul Fermecat (R)

12:00 – Mâț și Chiț: Spioni blană

14:00 – Khumba

16:00 – Schimb de mame (R)

18:00 – Focus 18

19:00 – Flash monden

20:00 – Culmea furiei

22:30 – Tesla

Program Digi Sport 1

13:30 – Live Serie A: Parma-Fiorentina Etapa 17

16:00 – Live Serie A: Lecce-Como Etapa 17

19:00 – Live Serie A: Udinese-Lazio Etapa 17

21:45 – Live Serie A: Pisa-Juventus Etapa 17

CITEŞTE ŞI: La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele 12 zodii

Cât costă să îți lași animalul de companie la un hotel pentru câini și pisici? Ce prețuri sunt de Crăciun și Revelion