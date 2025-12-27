Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun

Crăciunul s-a terminat, iar televiziunile se pregătesc pentru transmiterea programelor speciale de Revelion. Însă până atunci, în grilele se pot regăsi emisiunile obişnuite fiecărui post TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane.
Pe 27 decembrie 2025, în grile încă se vor mai găsi câteva filme de Crăciun pentru cei cărora le este greu să se despartă de această sărbătoare, insă işi vor resimţi prezenţa şi emisiunile generaliste cu care spectatorii sunt familiari. Pe parte sportivă, canalele dedicate aduc meciuri pe care niciun pasionat de fotbal nu le poate rata
Program TV 27 decembrie 2025
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:00 – Gașca Animăluțelor DC
- 12:00 –Batem palma? (R)
- 13:00 – Ultimul jaguar negru
- 14:30 – O nouă poveste de Crăciun
- 16:45 – Câinele, adevăratul meu prieten 2
- 19:00 – Ştirile Pro Tv
- 20:00 – Dezastrul din San Andreas
- 22:00 – Al șaptelea fiu
- 23:45 – Grădinarul
Program Antena 1
- 09:00 – Ana, mi-ai fost scrisă în ADN
- 12:00 – Observator
- 13:30 – Hello Chef
- 14:30 – Regatul de gheață (R)
- 16:30 – Frumușica (R)
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:00 – Cartea Junglei
- 21:30 – Dolittle
Program KANAL D
- 07:00 – Știrile Kanal D (R)
- 07:15 – Fata de la fereastră (R)
- 09:45 – Sport, dietă şi o vedetă
- 10:15 – Asta-i România! (R)
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 14:45 – ROventura
- 16:00 – Casa iubirii
- 18:00 – Știrile Kanal D
- 19:00 – Casa iubirii
- 21:00 – The floor
- 23:00 – 40 de intrebari cu Denise Rifai
Program Prima TV
- 07:00 – Exclusiv VIP (R)
- 09:00 – Flash monden (R)
- 10:00 – Craciunul Fermecat (R)
- 12:00 – Mâț și Chiț: Spioni blană
- 14:00 – Khumba
- 16:00 – Schimb de mame (R)
- 18:00 – Focus 18
- 19:00 – Flash monden
- 20:00 – Culmea furiei
- 22:30 – Tesla
Program Digi Sport 1
- 13:30 – Live Serie A: Parma-Fiorentina Etapa 17
- 16:00 – Live Serie A: Lecce-Como Etapa 17
- 19:00 – Live Serie A: Udinese-Lazio Etapa 17
- 21:45 – Live Serie A: Pisa-Juventus Etapa 17
