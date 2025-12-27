Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!

De: David Ioan 27/12/2025 | 09:40
La sfârşit de săptămână, CANCAN.RO a pregătit un test de perspicacitate pentru adevăratele genii. Acest puzzle provocator îți pune la încercare atenția, cerându‑ți să descoperi singurul papagal fără pereche din imagine.

Haosul vizual intens îți testează concentrarea, capacitatea de a recunoaște tipare și spiritul de observație într‑un mod rapid și amuzant.

Găseşte papagalul fără pereche

Jocurile vizuale sunt o metodă excelentă de a testa cât de atent ești la detalii. În această provocare, ai în față o imagine colorată și aglomerată, plină de papagali, înghesuiți unii lângă alții și orientați în direcții diferite.

Printre ei se ascunde un papagal care la prima vedere se confundă ușor cu ceilalţi Misiunea ta este clară, dar solicitantă: găsește papagul fără pereche.

Acest test fulger îți arată cât de bine funcționează coordonarea dintre ochi și creier atunci când ești presat de timp.

Ai reuşit să găseşti papagalul?

Timpul a trecut!

Ai reușit să desluşeşti misterul? Dacă da, înseamnă că ai o percepție vizuală excelentă și un simț al detaliului foarte bine dezvoltat. Dacă nu, iată rezolvarea.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

×