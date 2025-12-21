Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză apare un leu, dar nu doar atât. Găsiți șobolanul ascuns!

De: David Ioan 21/12/2025 | 13:38
Doar persoanele cu o inteligență excepțională reușesc să descopere șobolanul ascuns în această iluzie optică cu un leu. CACAN.RO a pregătit un test provocator, creat pentru a-ți verifica atenția la detalii, acuitatea vizuală și capacitatea de concentrare.

O iluzie optică reprezintă o imagine care ne păcălește percepția, făcându-ne să vedem altceva decât realitatea. Acest fenomen apare deoarece creierul încearcă să interpreteze forme, contraste și aranjamente complexe, folosind indicii vizuale precum lumina, umbrele și perspectiva. De aici apar interpretările greșite.

Găsiți șobolanul ascuns în poză

Ești pregătit să îți pui la încercare simțurile?

Privește cu atenție imaginea și încearcă să rezolvi provocarea . La o primă privire, pare să fie doar un leu, însă în interiorul acestei compoziții se ascunde și un șobolan bine camuflat.

Timpul s-a scurs!

Ai reuşit să găseşi şobolanul?

Deci, ai reuşit să găseşi şobolanul? Dacă da, felicitări, campionule! Abilitățile tale de observare au dat roade. Pentru cei care nu au reuşit, vă prezentăm soluţia mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

