Filmată în timp ce șofa fără permis, fosta dansatoare a Deliei a răbufnit, în CANCAN.RO: ”S-au trezit trei muieri să facă …” ”Nici pisica nu era acolo!”

Andreea Popescu a fost protagonista unei situații neplăcute, după ce a postat un videoclip în care se află la volanul unei mașini, deși nu are permis de conducere. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a lămurit întreaga situație și a povestit cum au stat lucrurile, de fapt. Din spusele sale, vedeta nu a pus în pericol viața nimănui, ba mai mult decât atât, ea și fratele său se aflau într-o zonă nepopulată. În plus, totul a fost făcut pentru amuzamentul urmăritorilor săi, iar fosta dansatoare a Deliei nu a condus mai mult de cinci metri, iar întregul clip postat pe social media a fost și editat, pentru a da senzația că vedeta ar fi călcat accelerația.

Fosta dansatoare a Deliei a făcut primele declarații despre situația care a făcut furori astăzi pe rețelele de socializare. Totul a pornit de la un videoclip postat de Andreea Popescu, în care apare alături de fratele său. Nimic neobișnuit până aici, doar că urmăritorii ei s-au sesizat în legătură cu un aspect. Bruneta a anunțat în urmă cu ceva timp că nu are permis de conducere, însă în clipul postat apare la volanul unei mașini, atunci când conduce (VEZI DETALIILE ÎNTREGII POVEȘTI AICI). Acum, frumoasa influenceriță spune cum au stat lucrurile, de fapt. Din spusele sale, lucrurile nu au stat așa cum s-a vehiculat. Întreg momentul a fost filmat pentru amuzament, iar bruneta nu ar fi condus mai mult de cinci metri, iar în zona respectivă nici nu ar fi fost oameni sau animale, pe care să le fi pus în pericol.

Andreea Popescu să de pământ cu cârcotașii

Vedeta a făcut primele declarații despre întâmplarea care a atras atenția tuturor în ultimele 24 de ore. S-a filmat în timp ce a urcat la volanul unei mașini, cu toate că nu deține permis de conducere. Însă, Andreea Popescu spune că oamenii și-au dat cu părerea mai devreme decât ar fi fost cazul. În plus, influencerița spune că are toate clipurile, needitate, în care se poate observa faptul că nu a condus mai mult de cinci metri, cu o viteză extrem de redusă.

„A fost făcut totul pentru amuzament, nu am fost inconștientă să mă urc la volan fără permis. Era o zonă de pădure cumva, nu trecea nimeni pe acolo. Oricum am filmări, le-am păstrat, să le am pentru orice eventualitate, eu mergeam cu 2km/oră, dar clipul este editat, special ca să pară așa. Nici 5 metri nu am mers. Mie nu mi s-a părut că a fost ceva extraordinar. Nu m-am dus prin oraș, nu am circulat cu mașina, nici pisica nu era pe acolo. Chiar dacă se vedeau acele blocuri în spate, nu se circula, era o zonă necirculată, iar eu am mers fix 5 metri.

Am mai primit tot felul de mesaje, că încurajez tot felul de lucruri, nu încurajez nimic, e o stupizenie. Nu am înțeles de ce trei muieri s-au trezit să facă legea în România. Nu vreau să par inconștientă, pentru că ceea ce spun eu se poate interpreta în moduri negative, dar chiar nu a fost așa cum s-a spus. Am video-urile în care se vede clar că am mers foarte puțin, dau doar în față și în spate, totul a fost din edit. Nu existau nici copii acolo, nimic, mă bucur că am păstrat video-urile”, a declarat Andreea Popescu pentru CANCAN.RO.

