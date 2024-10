Andreea Popescu a devenit cunoscută în showbiz ca dansatoare a Deliei. De ani buni a renunțat la dans și își împarte viața între familie și afaceri. Bruneta este căsătorită cu dansatorul sportiv Rareș Cojoc și împreună au 3 copii. Pe plan profesional, Andreea Popescu deține mai multe magazine cu haine de lux pentru copii. Fosta dansatoare a Deliei a povestit pentru CANCAN.RO despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului, ea având parte de o experiență traumatizantă în copilărie, când a fost mușcată de față de un câine. Recent, ea a apelat la intervenții la nivelul abdomenului și bustului, recuperându-și astfel formele de dinainte de naștere.

Andreea Popescu și-a cunoscut soțul, pe Rareș Cojoc, în club, dar, la vremea respectivă era implicată într-o altă relație, așa că i-a ignorat mesajele. Destinul i-a adus din nou, față în față, după un an și jumătate, când au decis să își acorde o șansă.

Andreea Popescu: „Nu am mai fost cu abdomenul plat de 7 ani de zile”

CANCAN.RO: Ești pusă pe schimbări și mă refer la intervenția recentă de la nivelul abdomenului.

Andreea Popescu: Rochia aceasta am luat-o acum după mulți ani. Nu am mai fost cu abdomenul plat de 7 ani de zile, pentru că am tot rămas însărcinată și burta nu a scăzut cum trebuie. Mă uitam: Doamne, ce slabă arăt! Ce bine îmi pare! Mi-am făcut abdominoplastie și liposucție. Sunt foarte sinceră, da. Bineînțeles am avut și partea medicală unde am avut o diastază foarte mare și hernie ombilicală și atunci a fost o operație în care am stat 7 ore, o operație foarte grea, dar sunt bine. Mă bucur foarte tare că am făcut intervenția. Recuperarea se face în 6 luni.

CANCAN.RO: Ce interdicții ai în perioada asta?

Andreea Popescu: Nu ai voie să împingi, să ridici. Fetița care are 3 ani oricum e foarte slăbuță și pe Alexie care are un an și patru luni îi ridic. Pe Ioachim nu-l ridic că are 6 ani și oricum e greu. Nu am voie să ridic greutăți, să împing, să mă forțez. Vreau să spun că este foarte dureros când tușești sau strănuți.

Andreea Popescu: „Mi-am pus sânii frumos aici, unde le era locul în tinerețe, dar nu am implanturi”

CANCAN.RO: Mai ai în plan și vreo altă intervenție de ordin estetic?

Andreea Popescu: Nu. Am stat un pic și m-am gândit că niciodată nu am fost adepta intervențiilor, dar stau așa și mă gândesc că am avut multe. Multe pentru că au fost din cauza mușcăturii de câine pe care am avut-o la 3 ani și tot timpul am dorit să fac reconstrucția de care aveam nevoie pentru că m-a mușcat de față. Recent mi-am făcut abdomenul, am făcut mastopexie. Eu zic că sunt decentă. În iunie mi-am pus sânii frumos aici, sus, unde le era locul în tinerețe, dar nu am implanturi, nu mi-am dorit, nu îmi doresc, nu cred că aș vrea să-mi fac.

CANCAN.RO: Cred că e mai bine natural.

Andreea Popescu: Da, îmi place. Aparent chiar dacă pare că am avut multe intervenții, dar naturalul da, întotdeauna va avea de câștigat pe termen lung.

CANCAN.RO: Copiii i-ai lăsat în grija soțului sau sunt cu bonele?

Andreea Popescu: Soțul meu e foarte mult plecat în această perioadă cu concursurile, cu competițiile, cu cantonamentele și așa mai departe. Este dansator sportiv și îl susțin foarte tare să devină campion mondial. Și atunci trebuie să îl las să își facă treaba. Iar copiii au rămas acasă cu bonele.

Andreea Popescu: „Rareș a făcut primul pas, eu eram într-o altă relație în perioada aceea”

CANCAN.RO: Tu și Rareș cum v-ați cunoscut? Cine a făcut primul pas?

Andreea Popescu: Ne-am întâlnit în club, sinceră să fiu, printr-un prieten comun. Rareș a făcut primul pas, eu eram într-o altă relație în perioada aceea, el mi-a scris a doua zi, l-am ignorat. Iar peste un an jumate ne-am reîntâlnit și asta s-a întâmplat.

CANCAN.RO: Deci ce e scris în stele se întâmplă cumva.

Andreea Popescu: Dacă este să fie, va fi, dar bineînțeles că trebuie și muncă, adică nu există ceva să se facă de la sine. Dacă ne uităm la orice se întâmplă cu planeta asta, cineva a muncit la ea, a create-o, așa și cu relația și căsnicia trebuie muncă. Și pentru o relație trebuie să depui efort ca să reziste.

Andreea Popescu: „Este un proiect dedicat femeilor și vom avea a doua ediție la Cluj”

CANCAN.RO: Pe plan profesional cum ești? Ai o afacere, urmează să deschizi și alte magazine.

Andreea Popescu: Lucrurile merg foarte bine. Acum am luat o franciză, un brand de haine de lux pentru copii, care va fi în mall Băneasa. Și proiectul Mom 3.0 pe care îl fac împreună cu Alina Ceușan și cu Angela Cazan, fina mea, suntem toate asociate. Este un proiect dedicat femeilor și vom avea a doua ediție la Cluj, pe 10 octombrie. Invitat special va fi Gina Pistol, despre care știm că este o apariție foarte rară. Cred că e primul ei eveniment de genul. Ne bucurăm că am convins-o. Este un eveniment dedicat femeilor pentru a se simți mai puternice și pentru a avea puterea să spună “da” oportunităților, provocărilor și tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața lor, pentru că o femeie pe lângă faptul că este mama, poate are un job, o carieră și face multe: are grijă de soț, are grijă de copii, muncește, vine acasă, deci câte poate să facă o femeie.

