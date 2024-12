Andreea Popescu își pune în cap vedetele chiar înainte de Revelion: ”Nu te păzește o ață roșie de duhuri necurate!”

Vedetele se împart în două categorii atunci când vine vorba de superstițiile de Revelion. În timp ce unele le păstrează cu sfințenie și țin cont de multe dintre ele, altele consideră că sunt niște…aberații. Nu o spunem noi, ci chiar Andreea Popescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Vedeta nu crede în superstiții și mai mult decât atât, nici nu vrea să audă de așa ceva. Părerea ei este că adevărații creștini nu ar trebui să pună preț pe astfel de lucruri. Fosta dansatoare a Deliei este chiar revoltată și nu înțelege cum oamenii pot să creadă că o „ață roșie sau niște bani băgați în sân” ar putea să schimbe traiectoria vieții unei persoane în noul an.

În ceea ce privește superstițiile de care marea majoritate ține cont în noaptea dintre ani, Andreea Popescu este total împotriva lor. Ba mai mult decât atât, brunetei i se par niște aberații, iar persoanele cu credință în Dumnezeu nu ar trebui să țină cont de astfel de practici. Fie că vorbim despre lenjeria roșie, nelipsită multora, boabele de struguri ori banii puși cu grijă în buzunare, pentru a asigura abundența financiară în anul ce va veni, vedeta nu vrea să audă de așa ceva.

De asemenea, nu îi surâde nici ideea de a petrece sărbătorile de iarnă departe de casă, pe meleaguri exotice. Iubitoare de tradiție și obiceiuri specifice țării nostre, Andreea Popescu nu ar da niciodată spiritul sărbătorilor de la noi pe plaje cu nisip auriu. A bifat această experiență în trecut, atunci când a mers în Thailanda. Dar parcă alt farmec au tradițiile noastre.

Andreea Popescu dă de pământ cu superstițiile românilor

Vedeta se declară chiar indignată de faptul că unele persoane țin cont de anumite superstiții de Anul Nou. Bruneta este adepta expresiei: „norocul ți-l faci cu mâna ta” și nu crede că dacă ținem cont de anumite lucruri în noaptea de Revelion, vom avea un an mai bun sau mai îmbelșugat.

„De Revelion organizez o petrecere acasă, cu prietenii, cu copiii. Nu mai e ca pe vremuri, când mergeam și ne distram în club, acum în familie. Eu nu cred în superstiții, nu țin cont de niciuna. Nu cred nici cu lenjeria roșie. Adică noi nu credem în Dumnezeu, dar credem că ne aduce noroc o ață roșie și ne apără de duhuri necurate. Ba să purtăm chiloții întorși pe dos, ba să avem bani, ca să fie tot anul. Banii îi faci dacă muncești, nu dacă îi bagi tu la sân de Anul Nou. Nu există nimic dovedit că aceste superstiții au vreun temei. Sunt niște aberații, la fel cum e cu călcatul mirelui în biserică. Un creștin adevărat nu ar trebui să creadă în superstiții.

Eu nu aș mai face niciodată sărbătorile într-o țară exotică, am mers în trecut în Thailanda și nu aș mai repeta această experiență. Toate sărbătorile, din punctul meu de vedere, trebuiesc petrecute acasă, în mod tradițional. Vreau ca Noul An să ne aducă sănătate, pentru că asta e cea mai importantă, chiar dacă poate majoritatea spune asta. Dacă ai sănătate, le poți face pe toate. În plus, mi-aș dori ca 2025 să-mi aducă noi oportunități, de acolo, am eu grijă ce să fac, pentru că îmi doresc să evoluez”, a declarat Andreea Popescu pentru CANCAN.RO.

