Andreea Popescu l-a “articulat” pe soţ! Fosta dansatoare a Deliei nu mai acceptă situaţia: „Le combină, e puțin șmecher”

Andreea Popescu știe exact ce vrea de la Moș Crăciun și nu acceptă niciun altfel de cadou. A dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO care sunt pretențiile de anul acesta. Fosta dansatoare a Deliei spune că anul acesta vrea un cadou consistent, pe care Moșul să spargă mulți bani. Poate o gentuță nouă, poate o bijuterie cu diamante, pe vedetă o încântă ambele variante. Dacă le bifează pe ambele, e și mai bine! Așadar, bruneta a făcut un apel către bătrânelul darnic și l-a atenționat că nu îl primește decât cu darurile potrivite. În plus, vedeta i-a atras atenția și soțului ei, pentru că urmează atât onomastica, cât și ziua ei de naștere, iar partenerul ei de viață încearcă să fenteze cadourile.

Fosta dansatoare a Deliei a mărturisit că soțul ei este destul de șiret, atunci când vine vorba despre cadourile pe care i le oferă soției sale. Având în vedere faptul că își serbează și ziua de nume și cea de naștere cam în aceeași perioadă, partenerul ei are o strategie bine pusă la punct, prin care cheltuie mai puțini bani pe cadouri. Însă Andreea Popescu l-a articulat de data aceasta și a spus că nu mai acceptă situația aceasta.

Vrea cadouri separate, pentru fiecare ocazie în parte. Și dacă tot a venit vorba de cadouri, vedeta a recunoscut că își dorește de la Moș Crăciun cadouri scumpe, așadar, ar face bine să nu se uite la bani și să îi pună sub brad exact ceea ce își dorește.

Andreea Popescu vrea cadouri scumpe de la Moș Crăciun

Bruneta a fost sinceră, atunci când a fost întrebată de CANCAN.RO ce își dorește de la Moșul anul acesta. Vrea cadouri substanțiale, scumpe și care să o impresioneze cu adevărat. Cât despre planurile din perioada Crăciunului, vedeta are totul bine pus la punct, iar fiecare zi va fi petrecută alături de familie.

„De Crăciun stăm în familie, ca în fiecare an. Vom merge și la biserică, sărbătorim cu copiii. Pe 25 vom merge la mama, cu toată familia, iar pe 26 mergem la socrii mei, cam acesta este planul. Nu lipsește niciodată porcul de pe masa noastră. Mie îmi plac toate preparatele de Crăciun, mâncărurile noastre tradiționale, spre deosebire de Paște, atunci când nu mănânc niciodată miel. Abia aștept, în fiecare an, salata boeuf, piftia, îmi plac toate. Când eram mici, bradul se făcea pe 24 decembrie, nu ca acum, din noiembrie. Am multe amintiri frumoase din acea perioadă, atunci când tata făcea budincă. Ascultam mereu colinde atunci când împodobeam bradul. Cât despre cadouri, Moșul știe foarte bine ce îmi doresc anul acesta.

Ca orice femeie, îmi doresc să primesc lucruri frumoase. Pe lângă că îmi doresc să fim toți împreună, sănătoși, mă gândesc și la partea practică. (n.red râde). Aș vrea și o geantă și o bijuterie mai deosebită, genul acela de cadou pentru care strângi bani tot anul. Lucrurile mici, le poți lua oricând. Aș vrea ca soțul să îmi ia ceva, să zic wow. Bine, soțul meu le combină, e puțin șmecher, pentru că e și Sfântul Ion, e și ziua mea, în ianuarie. I-am spus să nu mai combine cadourile, pentru că nu e frumos, să îmi dea cadouri pentru fiecare ocazie în parte”, a declarat Andreea Popescu pentru CANCAN.RO.

