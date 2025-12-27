Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni

Credicionșii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 27 decembrie, pe Sfântul Ștefan. Peste jumătate de milion de români îi poartă numele acestuia – Ștefan, Ștefania, Fănel, Fănică, și altele. Dacă și tu ai pe cineva care poartă numele Sfântului, trebuie neapărat să citești acest articol pentru a știi ce mesaj să îi trimiți.
Sfântul Ștefan se sărbătorește în fiecare an pe data de 27 decembrie, a o fost considerat primul martir creștin condamnat la moarte de autorități și este un simbol al credinței neclintite. Această zi specială le oferă românilor ocazia de a le transmite urări frumoase celor dragi.
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan
Am făcut o listă cu mesaje speciale pe care să le trimiți celor apropiați:
- Fie ca ocrotirea Sfântului Ștefan să-ți fie un far călăuzitor și să te ajute să găsești mereu lumina în orice încercare.
- La mulți ani! Să simți mereu prezența binecuvântată a Sfântului Ștefan și să fii înconjurat de iubire și protecție divină.
- La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri!
- La mulți ani cu sănătate, pace sufletească și succes în tot ce faci!
- Sfântul Ștefan să-ți aducă liniște, speranță și putere pentru visele tale.
- De Sfântul Ștefan, să se împlinească toate dorințele tale bune!
- Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o raza de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Îți doresc multă sănătate și toate dorințele să ți se împlinească! La mulți ani!
- Ştefan – Hai noroc şi voie bună/ Să petrecem împreună/ C-astăzi este o zi mare/ Şi-i motiv de sărbătoare! La mulţi ani!
- De ziua ce-ţi surâde-n prag/ Şi-i porţi frumosul nume/ Eu îţi doresc tot ce-i mai drag/ Şi mai frumos pe lume! La mulţi ani Ștefane!
- Să ai puterea să faci lumea mai bună şi să-i faci fericiţi pe toţi din jurul tău cu bunătatea, dragostea şi frumuseţea sufletului tău! La mulţi ani dragul meu Ştefan!
- Sper că sărbătoarea Sfântului Ştefan să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!
- Sfântul Ștefan să te apere de rele și să-ți aducă lumină în suflet.
