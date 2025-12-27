Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni

Credicionșii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 27 decembrie, pe Sfântul Ștefan. Peste jumătate de milion de români îi poartă numele acestuia – Ștefan, Ștefania, Fănel, Fănică, și altele. Dacă și tu ai pe cineva care poartă numele Sfântului, trebuie neapărat să citești acest articol pentru a știi ce mesaj să îi trimiți.

Sfântul Ștefan se sărbătorește în fiecare an pe data de 27 decembrie, a o fost considerat primul martir creștin condamnat la moarte de autorități și este un simbol al credinței neclintite. Această zi specială le oferă românilor ocazia de a le transmite urări frumoase celor dragi.

Mesaje și urări de Sfântul Ștefan

Am făcut o listă cu mesaje speciale pe care să le trimiți celor apropiați:

Fie ca ocrotirea Sfântului Ștefan să-ți fie un far călăuzitor și să te ajute să găsești mereu lumina în orice încercare.

La mulți ani! Să simți mereu prezența binecuvântată a Sfântului Ștefan și să fii înconjurat de iubire și protecție divină.

La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri!

La mulți ani cu sănătate, pace sufletească și succes în tot ce faci!

Sfântul Ștefan să-ți aducă liniște, speranță și putere pentru visele tale.

De Sfântul Ștefan, să se împlinească toate dorințele tale bune!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o raza de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Îți doresc multă sănătate și toate dorințele să ți se împlinească! La mulți ani!

Ştefan – Hai noroc şi voie bună/ Să petrecem împreună/ C-astăzi este o zi mare/ Şi-i motiv de sărbătoare! La mulţi ani!

De ziua ce-ţi surâde-n prag/ Şi-i porţi frumosul nume/ Eu îţi doresc tot ce-i mai drag/ Şi mai frumos pe lume! La mulţi ani Ștefane!

Să ai puterea să faci lumea mai bună şi să-i faci fericiţi pe toţi din jurul tău cu bunătatea, dragostea şi frumuseţea sufletului tău! La mulţi ani dragul meu Ştefan!

Sper că sărbătoarea Sfântului Ştefan să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Sfântul Ștefan să te apere de rele și să-ți aducă lumină în suflet.

