Acasă » Știri » Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni

Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 10:25
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni. Sursă: Pixabay

Credicionșii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 27 decembrie, pe Sfântul Ștefan. Peste jumătate de milion de români îi poartă numele acestuia – Ștefan, Ștefania, Fănel, Fănică, și altele. Dacă și tu ai pe cineva care poartă numele Sfântului, trebuie neapărat să citești acest articol pentru a știi ce mesaj să îi trimiți. 

Sfântul Ștefan se sărbătorește în fiecare an pe data de 27 decembrie, a o fost considerat primul martir creștin condamnat la moarte de autorități și este un simbol al credinței neclintite. Această zi specială le oferă românilor ocazia de a le transmite urări frumoase celor dragi. 

Mesaje și urări de Sfântul Ștefan

Am făcut o listă cu mesaje speciale pe care să le trimiți celor apropiați: 

  • Fie ca ocrotirea Sfântului Ștefan să-ți fie un far călăuzitor și să te ajute să găsești mereu lumina în orice încercare.
  • La mulți ani! Să simți mereu prezența binecuvântată a Sfântului Ștefan și să fii înconjurat de iubire și protecție divină.
  • La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri! 
  • La mulți ani cu sănătate, pace sufletească și succes în tot ce faci! 
  • Sfântul Ștefan să-ți aducă liniște, speranță și putere pentru visele tale. 
  • De Sfântul Ștefan, să se împlinească toate dorințele tale bune! 
  • Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o raza de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Îți doresc multă sănătate și toate dorințele să ți se împlinească! La mulți ani! 
  • Ştefan – Hai noroc şi voie bună/ Să petrecem împreună/ C-astăzi este o zi mare/ Şi-i motiv de sărbătoare! La mulţi ani! 
  • De ziua ce-ţi surâde-n prag/ Şi-i porţi frumosul nume/ Eu îţi doresc tot ce-i mai drag/ Şi mai frumos pe lume! La mulţi ani Ștefane! 
  • Să ai puterea să faci lumea mai bună şi să-i faci fericiţi pe toţi din jurul tău cu bunătatea, dragostea şi frumuseţea sufletului tău! La mulţi ani dragul meu Ştefan! 
  • Sper că sărbătoarea Sfântului Ştefan să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes! 
  • Sfântul Ștefan să te apere de rele și să-ți aducă lumină în suflet. 

CITEȘTE ȘI:

Calendar ortodox 27 decembrie 2025: Sfântul Mucenic Ștefan. Rugăciunea pe care e musai să o spui pentru ajutor și mângâiere

Papa Leon, primul mesaj de Crăciun în calitate de șef al Bisericii Catolice: „Omul vrea să devină Dumnezeu pentru a-și domina aproapele”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun
Știri
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv…
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
Știri
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este ...
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură ...
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65 de ani
Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65 de ani
Vezi toate știrile
×