Ajutor de la stat pentru încălzire. Cine poate primi până la 500 de lei pe lună

Românii cu venituri reduse vor beneficia și în această iarnă de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de încălzire, un program derulat anual de autorități pentru a reduce presiunea facturilor în sezonul rece.

Ajutorul este acordat în baza legislației privind consumatorii vulnerabili și se aplică în intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, perioadă în care cheltuielile pentru energie cresc semnificativ.

Ajutor de la stat pentru încălzire

Sumele oferite diferă în funcție de veniturile familiei și de tipul sistemului de încălzire folosit. Conform datelor publice, sprijinul pornește de la aproximativ 250 de lei pe lună pentru persoanele care utilizează gaze naturale, ajunge la 320 de lei pentru cei care se încălzesc cu lemne sau alți combustibili solizi și poate urca până la 500 de lei pentru gospodăriile care folosesc energie electrică. Ajutoarele sunt calculate pe baza unui barem de venit stabilit anual, iar autoritățile locale verifică eligibilitatea fiecărui solicitant.

Pentru a primi acest sprijin, persoanele interesate trebuie să depună la primăria de domiciliu un dosar complet, care include cererea tip, declarația pe propria răspundere, actele de identitate ale membrilor familiei, certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul, certificatul de căsătorie și documentele care dovedesc dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței.

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De asemenea, este necesară și prezentarea documentelor care atestă veniturile lunare, precum talonul de pensie, adeverința de salariu sau alte acte justificative. Pentru cei care solicită ajutor la gaze naturale, autoritățile cer și ultima factură emisă de furnizor.

Un aspect esențial este respectarea termenului de depunere. Cererile trebuie înregistrate până pe data de 20 a fiecărei luni, astfel încât ajutorul să poată fi acordat chiar din luna respectivă. Procedura este valabilă la nivel național, iar primăriile transmit ulterior dosarele către agențiile teritoriale pentru verificare și aprobare.

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