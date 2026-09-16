Probleme pentru Mihai Trăistariu după ce a ținut post negru cu apă: „Eram aproape de starea de leșin”

Mihai Trăistariu a tras o sperietură zdravănă după ce a ținut post negru. Cântărețul a vrut să-și „reseteze” organismul, dar, la un moment dat, lucrurile au luat-o razna. I s-a făcut atât de rău, încât a fost la un pas să cadă din picioare. El a spus că a văzut moartea cu ochii!

Și culmea, Trăistariu a spus că a fost avertizat. Știa că anumite lucruri nu se combină deloc bine cu postul negru, însă a mers înainte. A ignorat avertismentul și, câteva ore mai târziu, a simțit pe propria piele ce înseamnă să forțezi nota. Mihai Trăistariu nu este la prima experiență de acest gen. Artistul a povestit că s-a apucat de fasting după ce s-a documentat pe Internet și că a mai trecut prin perioade în care a consumat doar apă.

Mihai Trăistariu, la un pas de leșin

Prima dată s-a încumetat la finalul anului trecut, după sărbători. A dus postul trei zile, iar ca să-și țină electroliții sub control, a luat și magneziu și sare.

„M-am documentat și eu, pe Internet, și am aflat că e benefic. Prima oară l-am ținut anul trecut, în decembrie, eram cam grăsan după atâtea sarmale și cozonac. Am rezistat timp de trei zile, deși alții pot mai mult, și câte 7. Recunosc, în acele trei zile, am luat magneziu, ca să nu mă doară capul, și sare celtică, pentru electroliți”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click!.

De data aceasta, însă, artistul a dus lucrurile până în punctul în care corpul i-a spus clar: ajunge! În a treia zi de post, Trăistariu a văzut marea pe geam și i s-a făcut dor de plajă. Și-a zis că două ore la soare nu au ce să-i facă. Au avut. După ce a stat pe șezlong, cântărețul s-a întors acasă și a făcut și o baie fierbinte. La scurt timp, a început coșmarul. Amețeală, vedere încețoșată și senzația că urmează să se prăbușească.

„În a treia zi de post negru am vrut să ies afară, la plajă, văd marea pe geam și mi-era dor să stau la soare. Însă a fost mult prea cald. După cele două ore de stat pe șezlong, am făcut acasă și o baie fierbinte. După 15 minute am simțit că amețesc. Am văzut moartea cu ochii. Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de starea de leșin. M-am ținut de pereți, m-am dus pe balcon, ca să iau un pic de aer, apoi m-am întins pe canapea. Eu tot întrebam AI-ul ce să fac. El mă avertizase să nu ies la plajă, să nu fac baie fierbinte, că-mi va scădea tensiunea, dar nu l-am ascultat. Nu recomand acest post negru, trebuie făcut cu acordul medicului și să locuiești totuși cu cineva în casă”, a adăugat solistul.

Știa ce-l așteaptă, dar tot nu s-a oprit

Mihai Trăistariu a spus că a fost avertizat chiar înainte să iasă la plajă, dar că nu a ținut cont. AI i-a spus să nu stea în soare și să nu facă baie fierbinte, pentru că risca să îi scadă tensiunea. Și a plătit imediat prețul. După episodul în care s-a ținut de pereți ca să nu cadă, Trăistariu și-a schimbat tonul și a venit cu un avertisment pentru cei care ar fi tentați să-i urmeze exemplul.

Artistul a spus că postul negru nu trebuie făcut după ureche și că este important să existe acord medical și, mai ales, să nu fii singur în casă dacă alegi să treci printr-o astfel de experiență.

Și ca tabloul să fie complet, episodul vine după o vară în care Mihai Trăistariu aproape că nu a avut timp să respire. Cântărețul a bifat nu mai puțin de 144 de spectacole pe litoral. A alergat de la un concert la altul, iar în paralel a făcut bani și din cele șase garsoniere pe care le deține la mare. La final, toate veniturile din concerte și chirii au ajuns la aproximativ 60.000 de euro.

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