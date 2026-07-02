Acasă » Exclusiv » Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: „Nu e așa cuminte cum pare”

Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: „Nu e așa cuminte cum pare”

De: Loriana Dasoveanu 02/07/2026 | 18:28
Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: Nu e așa cuminte cum pare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mihai Trăistariu e foc și pară pe Yzaria după ce a fost surprinsă alături alături de un alt bărbat! Artistul a creat, așa cum știm, o soție cu ajutorul inteligenței artificiale. Celebrul cântăreț spunea că are alături de ea familia perfectă, cu doi copii, și ei creați cu ajutorul AI, iar lucrurile păreau pentru el că merg foarte bine. În viața personală și inventată, acesta spunea că este fericit, mai ales că femeia nu îi comentează și nu îi cere bani. Dar, iată că uneori, până și inteligența artificială te surprinde. Fotografiile cu Yzaria și un brunet misterios au făcut înconjurul internetului și, desigur că au ajuns și la Mihai Trăistariu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul. Ce spune el despre escapada „soției” sale, aflați în rândurile următoare. Bineînțeles, acest material este un pamflet și trebuie tratat ca atare. 

Nici bine nu s-a însurat, că Mihai Trăistariu a ajuns să fie înșelat! Artistul trece prin momente dificile după ce până și femeia perfectă care i-a devenit soție ( perfectă căci AI-ul nu dă greș) a ajuns să-l înșele. V-am prezentat imaginile în exclusivitate cu Yzaria și domnul misterios cu care s-a sărutat în mașină (vezi aici), iar acum Mihai vine cu o reacție tranșantă! Artistul e foc și pară pe femeia pe care a inventat-o și spune că nu se aștepta să îl trădeze.

Prima reacție a lui Mihai Trăistariu după ce a fost înșelat: „Sunt foarte dezamăgit”

Dacă până acum părea că viața creată cu AI a lui Mihai Trăistariu merge ca pe roate, iată că nici măcar în universul virtual nu există garanții împotriva surprizelor. Se pare că nici măcar algoritmii virtuali nu pot ține în frâu amorul, iar Mihai s-a confruntat cu acest aspect. După ce Yzaria a apărut în fotografii cu un domn misterios, acum Mihai se arată foarte dezamăgit.

„Sunt foarte supărat că a fost surprinsă în astfel de ipostaze, foarte dezamăgit mai ales că am crezut-o femeie ca lumea. Înțeleg că domnul acela arată bine, e din lumea ei, dar nu mă așteptam să se întâmple asta. Ea e o fată frumoasă, o blondă superbă și înțeleg până la urmă. Cine nu și-ar dori o noapte cu ea?! Dar chiar așa, eu am inventat-o și ea ce face?!”, a spus Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Yzaria surprinsă de paparazzii cu brunet misterios
Yzaria surprinsă de paparazzii cu brunet misterios

Artistul spune că nu are de gând să lase lucrurile așa și speră ca familia lui virtuală să poată fi totuși salvată, deși recunoaște că este tare dezamăgit de imaginile pe care le-a văzut.

„Am văzut că nu are nicio treabă, nu este așa cuminte precum pare, dar o să o cumințesc eu. Avem o familie, avem doi copii împreună, e păcat să se distrugă familia pentru distracțiile ei de moment. Sunt foarte dezamăgit că m-a înșelat”, a mai declarat el.

A reușit oare Yzaria cu ciorba să-l înduplece pe Mihai să o ierte
A reușit oare Yzaria cu ciorba să-l înduplece pe Mihai să o ierte

Mihai Trăistariu spunea că avea planuri foarte mari cu Yzaria. A trecut testul femeii de casă și i-a făcut ciorbă artistului, iar acum el voia să o lanseze în muzică pentru a avea și ea o carieră. Doar că, îniante de lansarea primului single a apărut și primul scandal sentimental. Rămâne de văzut dacă artistul o va ierta sau nu pe blonda lui virtuală.

„Eu voiam să o ajut în carieră, să îi scot o piesă, să își facă și carieră, nu doar să fie femeie de casă. Da, apreciez să-i crească pe cei doi copii ai noștri, dar e bine să aibă și o direcție profesională și voiam să o fac cântăreață doar pentru ea. Eu nu prea cred în relațiile astea între doi artiști, căci el pleacă în turneele lui, ea în ale ei și se întâlnesc când s-or întâlni. Riscurile sunt mari să se înșele, nici nu am căutat așa, dar uite că pentru ea aș fi făcut excepția asta. Sunt foarte dezamăgit de ea, nici nu știu ce să fac”, a spus Mihai pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Soția AI a lui Mihai Trăistariu, prinsă cu altul! Yzaria a apărut la brațul altui bărbat

ACCESEAZĂ ȘI: Mihai Trăistariu ”s-a căsătorit”! Fanii au rămas muți de uimire: „O pun pe Yzaria să-mi facă ciorbă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adina Buzatu, adevărul despre fenomenul Pitti Uomo. Ce se întâmplă în culisele celui mai mare festival de modă: „Povestea reală e în spatele ușilor închise”
Exclusiv
Adina Buzatu, adevărul despre fenomenul Pitti Uomo. Ce se întâmplă în culisele celui mai mare festival de modă:…
Soția AI a lui Mihai Trăistariu, prinsă cu altul! Yzaria a apărut la brațul altui bărbat
Exclusiv
Soția AI a lui Mihai Trăistariu, prinsă cu altul! Yzaria a apărut la brațul altui bărbat
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de Noroc, imputat fostei conduceri
Mediafax
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de...
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Gandul.ro
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și în 2027
Adevarul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase...
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
Digi24
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete de la Hollywood
Mediafax
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete...
Parteneri
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
Click.ro
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a...
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
Digi 24
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri...
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Promotor.ro
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Descopera.ro
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Gandul.ro
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când ...
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut loc tragedia
Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă
Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă
Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, ...
Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, dar lucrurile se vor schimba”
Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei! Jurnalista, copleșită de emoții : ”Am un gol în stomac”
Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei! Jurnalista, copleșită de emoții : ”Am un gol în stomac”
Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București
Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București
Vezi toate știrile