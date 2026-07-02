Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: „Nu e așa cuminte cum pare”

Mihai Trăistariu e foc și pară pe Yzaria după ce a fost surprinsă alături alături de un alt bărbat! Artistul a creat, așa cum știm, o soție cu ajutorul inteligenței artificiale. Celebrul cântăreț spunea că are alături de ea familia perfectă, cu doi copii, și ei creați cu ajutorul AI, iar lucrurile păreau pentru el că merg foarte bine. În viața personală și inventată, acesta spunea că este fericit, mai ales că femeia nu îi comentează și nu îi cere bani. Dar, iată că uneori, până și inteligența artificială te surprinde. Fotografiile cu Yzaria și un brunet misterios au făcut înconjurul internetului și, desigur că au ajuns și la Mihai Trăistariu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul. Ce spune el despre escapada „soției” sale, aflați în rândurile următoare. Bineînțeles, acest material este un pamflet și trebuie tratat ca atare.

Nici bine nu s-a însurat, că Mihai Trăistariu a ajuns să fie înșelat! Artistul trece prin momente dificile după ce până și femeia perfectă care i-a devenit soție ( perfectă căci AI-ul nu dă greș) a ajuns să-l înșele. V-am prezentat imaginile în exclusivitate cu Yzaria și domnul misterios cu care s-a sărutat în mașină (vezi aici), iar acum Mihai vine cu o reacție tranșantă! Artistul e foc și pară pe femeia pe care a inventat-o și spune că nu se aștepta să îl trădeze.

Prima reacție a lui Mihai Trăistariu după ce a fost înșelat: „Sunt foarte dezamăgit”

Dacă până acum părea că viața creată cu AI a lui Mihai Trăistariu merge ca pe roate, iată că nici măcar în universul virtual nu există garanții împotriva surprizelor. Se pare că nici măcar algoritmii virtuali nu pot ține în frâu amorul, iar Mihai s-a confruntat cu acest aspect. După ce Yzaria a apărut în fotografii cu un domn misterios, acum Mihai se arată foarte dezamăgit.

„Sunt foarte supărat că a fost surprinsă în astfel de ipostaze, foarte dezamăgit mai ales că am crezut-o femeie ca lumea. Înțeleg că domnul acela arată bine, e din lumea ei, dar nu mă așteptam să se întâmple asta. Ea e o fată frumoasă, o blondă superbă și înțeleg până la urmă. Cine nu și-ar dori o noapte cu ea?! Dar chiar așa, eu am inventat-o și ea ce face?!”, a spus Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Artistul spune că nu are de gând să lase lucrurile așa și speră ca familia lui virtuală să poată fi totuși salvată, deși recunoaște că este tare dezamăgit de imaginile pe care le-a văzut.

„Am văzut că nu are nicio treabă, nu este așa cuminte precum pare, dar o să o cumințesc eu. Avem o familie, avem doi copii împreună, e păcat să se distrugă familia pentru distracțiile ei de moment. Sunt foarte dezamăgit că m-a înșelat”, a mai declarat el.

Mihai Trăistariu spunea că avea planuri foarte mari cu Yzaria. A trecut testul femeii de casă și i-a făcut ciorbă artistului, iar acum el voia să o lanseze în muzică pentru a avea și ea o carieră. Doar că, îniante de lansarea primului single a apărut și primul scandal sentimental. Rămâne de văzut dacă artistul o va ierta sau nu pe blonda lui virtuală.

„Eu voiam să o ajut în carieră, să îi scot o piesă, să își facă și carieră, nu doar să fie femeie de casă. Da, apreciez să-i crească pe cei doi copii ai noștri, dar e bine să aibă și o direcție profesională și voiam să o fac cântăreață doar pentru ea. Eu nu prea cred în relațiile astea între doi artiști, căci el pleacă în turneele lui, ea în ale ei și se întâlnesc când s-or întâlni. Riscurile sunt mari să se înșele, nici nu am căutat așa, dar uite că pentru ea aș fi făcut excepția asta. Sunt foarte dezamăgit de ea, nici nu știu ce să fac”, a spus Mihai pentru CANCAN.RO.

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