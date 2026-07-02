Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei! Jurnalista, copleșită de emoții : ”Am un gol în stomac”

Diana Pârvu trăiește cele mai intense momente în această perioadă. Aceasta avea nevoie de câteva zile de relaxare, așadar a plecat alături de iubitul ei, Sergiu. Totuși, sentimentul de vinovăție că și-a lăsat fetița acasă a copleșit-o.

Diana Pârvu și iubitul ei, Sergiu, și-au făcut bagajele și au plecat în vacanță. De această dată, au parte de o escapadă romantică în doi. Destinația pe care au ales-o este preferată de români, mai ales că nu este departe de casă. Vedeta a vorbit pentru prima dată despre asta și spune că o încearcă sentimentul de vinovăție. Este prima vacanță în care pleacă fără Jacqueline, fetița ei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei, Jacqueline

Diana Pârvu a devenit cunoscută publicului larg datorită subiectelor legate de maternitate pe care le abordează. De asemenea, este foarte apreciată datorită vocii sale și că îi învață pe oameni să vorbească în public fără rușine. Aceasta are o familie frumoasă, trăiește o poveste de dragoste alături de Sergiu și are o fetiță pe nume Jacqueline.

Dacă până acum au dus-o și pe micuță în cele mai impresionante destinații, acum, blondina și-a dorit o vacanță în doi. Mai mult decât atât, vacanța are și un alt scop: celebrarea iubirii. Cei doi s-au dus în Grecia la nunta prietenilor George Popescu și Max Raileanu. Deși în mod normal ar fi trebuit să se bucure de momentele de liniște și de peisajele pe care le oferă Republica Elenă, Diana trăiește totul intens, cu emoții la cote maxime.

Ce a simțit Diana Pârvu în avion

Plecarea fără Jacqueline nu a fost una ușoară pentru Diana. Vedeta a explicat că a avut un sentiment neobișnuit chiar în timp ce se afla în avion. „Am un gol în stomac”, a mărturisit vedeta, adăugând că a plâns de emoții înainte să plece. O reacție cât se poate de firească pentru o mamă a cărei viață s-a construit în jurul micuței. Cu toate acestea, ajunși la destinație, cei doi îndrăgostiți au dansat și s-au distrat de minune, după cum arată chiar imaginile din mediul online.

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