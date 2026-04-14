Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște. Vedeta a scris pe pagina ei de Instagram tot ce au trăit în cele trei ore de zbor. CANCAN.RO are detalii!

Gest emoționant și demn de un scenariu de film! Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu-Piloff și-au surprins fetița cu un cadou inedit: o excursie-surpriză în tărâmul magic al Elsei.

Totul a fost organizat în mare secret. Micuța nu a bănuit nimic până în momentul în care a realizat că aventura ei aniversară o va duce direct în lumea personajelor preferate. Ajunsă în lumea magică a desenelor animate, cu castele ca în povești, peisaje de iarnă și muzică desprinsă parcă din basme, emoția a fost copleșitoare, iar Diana și Sergiu au dat și ei în mintea copiilor alături de fetița lor.

„Cele mai frumoase cadouri sunt experiențele care creează amintiri de neuitat, pe care vrem ca fiica noastră să și le amintească peste ani.”, a mai spus Diana Pârvu.

Totul s-a transformat într-un coșmar

Un zbor către Paris s-a transformat într-un adevărat fiasco. Odată ce Diana, Sergiu și fetița lor au urcat în avion, totul părea în regulă. Până când pilotul a anunțat prima zonă de turbulențe, apoi a doua și, ulterior, a treia.

„În timp ce traversam o zonă de turbulență, în spatele meu o doamnă striga după echipaj, spunând că leșină. Tot echipajul s-a mobilizat să îi ofere tot ce avea nevoie. Ne uitam cu toții îngrijorați și înmărmuriți, în timp ce traversam zona de turbulențe. Când am văzut că stewardesa a adus oxigen, m-am speriat foarte tare. Într-un final, nu a mai fost nevoie, iar doamna și-a revenit. Însă turbulențele au persistat tot zborul și efectiv m-am rugat la Dumnezeu să aterizăm cu bine.”, a spus Diana Pârvu.

Plecarea Dianei Pârvu cu familia ei la Paris nu este deloc întâmplătoare. Vedeta și iubitul ei i-au pregătit o surpriză de poveste lui Jacqueline. Și-au dus fetița în tărâmul magic al prințeselor, chiar de ziua ei.

