Mihai Trăistariu ”s-a căsătorit”! Fanii au rămas muți de uimire: „O pun pe Yzaria să-mi facă ciorbă”

Mihai Trăistariu a intrat, din nou, în vizorul fanilor care nu mai contenesc cu glumele, dar și cu comentariile urâte la adresa lui. Artistul s-a căsătorit și are deja copii! Da, ați citit bine! Doar că există o mică paranteză aici, familia artistului este…virtuală! În primă fază, acesta a susținut că are o soție, despre care inițial nu a recunoscut că e realizată cu inteligența artificială. Ulterior, povestea a continuat, iar Mihai Trăistariu a arătat imagini de la presupusa nuntă, dar și alte imagini realizate de inteligența artificială alături de soție și de cei doi copii. Evident că acest lucru a atras rapid atenția tuturor internauților care nu mai contenesc cu mesajele de hate la adresa cântărețului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și artistul a făcut dezvăluiri neașteptate! Nu doar fanii sunt consternați, ci și o parte din familia sa. Iată ce ne-a declarat cântărețul.

Mihai Trăistariu este, fără doar și poate, regele hate-ului de la noi. Nu de puține ori artistul a făcut declarații controversate care au stârnit imediat reacții acide. De data aceasta însă, unii susțin că ar fi sărit calul, iar acesta este motivul pentru care au decis să nu-l mai urmărească. Totul a pornit după ce cântărețul s-a jucat puțin cu inteligența artificială pentru a-și crea o familie. Dacă prima poză a amuzat poate, acum, artistul a început să piardă din ce în ce mai mulți fani.

Ce spune Mihai Trăistraiu despre soția lui făcută cu AI: „O pun să-mi facă ciorbă”

Mihai Trăistariu spune cum a început totul și de ce a ales să se folosească de inteligența artificială pentru a își crea soția și familia perfectă. Artistul spune că totul a pornit inițial ca o glumă.

„Am decis să fac o poză cu soția mea, mire și mireasă, am zis: Hai să vă arăt ce soție am! Oamenii au dat imediat like, share, am primit tot felul de comentarii. S-a viralizat rapid și toți copiii și tinerii mă roagă să continui povestea”, începe artistul povestea.

În plus, cântărețul susține că nu a vrut să spună că este AI totul, iar acest fapt a dus la mult hate. Mihai și-a pierdut o bază numeroasă de fani care nu sunt de acord cu astfel de practici. Mihai Trăistariu spune că pe el nu îl deranjează acest lucru, dimportivă. Va continua să publice imagini cu „soția lui” Yzaria. Și, ca femeia să se ridice la strandardele lui, acesta spune că o va pune la testul suprem… să facă o ciorbă.

„În prima fază n-am vrut să zic că e AI, eu le-am și prelucrat să arate cât mai real. Unii și-au dat imediat seama că este AI și li s-a părut cam mult, îmi spuneau că deja exagerez și m-au scos de la follow. Eu o să postez în continuare cu femeia mea, Yzaria, o să și gătim, o să o pun să îmi facă ciorbă”, a mai spus Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Cântărețul ne dezvăluie că cele mai recente postări cu el și „familia sa” sunt parte din promovarea unei noi melodii, realizate pentru Yzaria, femeia generată cu AI din fotografiile artistului.

„Am lansat azi o melodie nouă, se numește Yzaria. M-am gândit cum să promovez piesa asta, concurența asta așa mare și toată lumea lansează zilnic câte ceva ba pe TikTok, Instagram, Facebook, înnebunești. Mă gândeam ce strategie să mai aplic ca să mă promovez și mi-a venit ideea asta. Am zis să nu pierd complet baza de fani, așa că am recunoscut acum. Eu am mai vorbit cu colegi care nu fac asta și le-am spus că decât să dispari de tot, mai vii cu niște jucării din astea că nu mori, nu pățești nimic dacă mai inventezi sau te joci”, a declarat artistul.

„Am descoperit rețeta de a rămâne relevant”

Mihai Trăistariu a ținut să sublinieze că ceea ce a declarat în trecut în podcasturi (vă reamintim cele mai controversate fraze: „Femeia trebuie să facă ciorbă că eu sunt ciorbar” sau „Mi-a cerut 8 lei de autobuz, i-am dat 50 de lei”), sunt lucruri reale pe care el le așteaptă de la viitoarea femeie din viața sa. Până la urmă, vorba aia, e bun și AI, dar ciorba nu merge decât reală.

„Ce am zis eu la podcasturi în trecut că vreau o femeie de casă, să facă ciorbă sunt adevăruri. Eu podcast-ul în sine îl privesc ca pe un lucru sincer, povestești din viața ta și din experiențe personale. Și automat când am povestit că m-am despărțit că nu făcea ciorbă sau că îmi cerea 8 lei de autobuz, sunt lucruri reale, întâmplate. Poate alții nu le-ar zice, dar eu le-am spus și mi-am asumat”, a mai spus Mihai.

Și, cu toate că este conștient că își ia multe comentarii de hate, exact ceea ce ne dezvăluia la începutul interviului, artistul nu are deloc de gând să se potolească. Vrea să continuie cu această „rețetă” pe care o consideră câștigătoare în industria muzicală din România.

„Eu m-am cam învățat, sincer, de vreo 10 ani trăiesc așa un hate, pentru că eu sunt destul de cinstit, natural, zic toate trâmpenele și la podcasturi, dau mult din casă și atunci sunt judecat destul de tare, dar, spre deosebire de colegii mei care nu zic nimic ca să nu supere, eu măcar sunt asumat. Showbizul e o junglă și nu poți să iei doar partea frumoasă a celebrității. Eu am descoperit „rețeta” asta de a rămâne relevant, iar toate știrile astea până la urmă nu sunt atât de rele pentru că tu rămâi acolo unde trebuie să fii: Tot sus. Lumea nu te uită în acest fel, chiar dacă primesc mut hate!”, a declarat el.

Doar că, acest lucru nu este aprobat nici de familia sa. Artistul ne-a mărturisit că și-ar fi dorit ca în cadrul podcastului său să realizeze un episod special alături de familia sa. Mai exact să îi aibă invitați pe cei trei frați ai săi pentru a discuta despre copilăria și viața lor. Din păcate, sora lui, nu ar dori să apară în cadrul acestui podcast întrucât i-ar putea afecta imaginea.

„Nu e ușor de îndurat hate-ul, de asta spun că mulți colegi preferă să tacă decât să își ia hate. Uite, de exemplu, eu mi-am deschis un podcast în ianuarie și am vrut să o chem pe sora mea mea. Am vrut să fac un podcast de tip reuniune de familie, eu și ceilalți trei frați ai mei să vorbim despre familie, despre copilăria noastră. Noi suntem patru frați și unul vrea să vină, mai am un frate care e în Germania și nu știe sigur, dar nu exclude să vină și sora mea care e profesor universitar și a zis că nici nu vrea să audă. Ea e profesor la facultate, are trei cărți scoase, vrea să rămână curată. Nu am ce să-i fac în cazul acesta, decât să o înțeleg. Așa că am abandonat momentan ideea de a-i chema pe ei la podcast și îmi pare rău”, a mai declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

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