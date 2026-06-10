Suma pe care Mihai Trăistariu o câștigă din concertele de pe litoral. Artistul are un tarif fix

Pentru mulți artiști din România, sezonul estival reprezintă cea mai intensă perioadă a anului din punct de vedere profesional. Concertele de pe litoral, spectacolele organizate în stațiuni și evenimentele private aduc oportunități importante de câștig, însă realitatea financiară nu este întotdeauna la fel de spectaculoasă precum pare din exterior. În cazul lui Mihai Trăistariu, veniturile obținute din concertele de pe litoral sunt completate de o activitate paralelă care s-a dovedit extrem de profitabilă: închirierea de apartamente în Mamaia și Mamaia Nord.

Artistul are deja contracte semnate pentru spectacole desfășurate pe litoral în timpul verii. Programul său include apariții aproape zilnice, în special de luni până joi, în localuri, resorturi și teatre de vară. În weekend, activitatea se mută în alte orașe din țară, unde participă la festivaluri locale, zilele orașelor și evenimente private.

Suma pe care Mihai Trăistariu o câștigă din concertele de pe litoral

Mihai Trăistariu beneficiază de un avantaj important față de alți artiști care vin să cânte la mare: faptul că locuiește în Mamaia. Astfel, nu are costuri suplimentare cu hotelurile, mesele la restaurante sau transportul zilnic, cheltuieli care pot reduce considerabil profitul unui interpret aflat în turneu pe litoral.

În contextul scumpirilor din ultimii ani, mulți artiști care nu locuiesc în zona litoralului ajung să cheltuiască o parte semnificativă din onorariile primite pe cazare și masă. De aceea, pentru unii dintre ei, participarea la doar câteva spectacole pe litoral nu mai este atât de rentabilă.

„Eu cânt dintotdeauna pe litoral. De mine însă, ca artist, este bine, căci locuiesc în Mamaia, sunt acolo. Dar dacă vii din alt oraș și prinzi numai un local sau numai câteva spectacole, nu rentează. Banii sunt puțini, ce iei, dai pe mâncare și pe cazare. Acum toate s-au scumpit. Eu, de pildă, am spectacole, în fiecare seară la localuri, la resorturi, pe la teatrele de vară, de luni până joi. Deja am semnat contractele. Chiar dacă plătesc TVA și tot rămân cu niște mii de euro bune. Pentru că, după spectacole, mă duc acasă, de parcă aș veni de la serviciu. Apoi, de joi până duminică, plec prin țară, pe la zilele orașelor, la nunți… De câțiva ani cânt și la nunți, mă invită să cânt și «Dansul mirilor». Am un repertoriu de 50 de melodii de petrecere, voi scoate și un album”, a spus Mihiai Trăistariu pentru Click.

Chiar și așa, muzica rămâne o sursă importantă de venit pentru Mihai Trăistariu. După plata taxelor și a TVA-ului, artistul susține că rămâne cu câteva mii de euro în urma spectacolelor din sezonul estival. În plus, repertoriul său s-a diversificat în ultimii ani, incluzând și melodii de petrecere interpretate la nunți și alte evenimente private. Artistul pregătește și un nou album dedicat acestui gen.

Pe lângă veniturile obținute din spectacolele susținute pe litoral și în alte zone ale țării, Mihai Trăistariu câștigă sume importante și din activitatea din turism. Artistul deține mai multe unități de cazare pe litoral, pe care le închiriază în sezonul estival, iar această afacere îi completează semnificativ veniturile din muzică. Estimările arată că încasările sale totale din perioada verii pot ajunge la aproximativ 50.000 de euro.

Garsonierele și apartamentele pe care le deține în zona Mamaia sunt închiriate turiștilor pe durata sezonului, la tarife care îi asigură un flux constant de venituri. Datorită combinației dintre activitatea artistică și investițiile imobiliare, Mihai Trăistariu reușește să își asigure stabilitatea financiară pe tot parcursul anului, folosind o parte din câștiguri și pentru noi investiții în domeniul turistic.

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