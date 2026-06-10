Acasă » Știri » Suma pe care Mihai Trăistariu o câștigă din concertele de pe litoral. Artistul are un tarif fix

Suma pe care Mihai Trăistariu o câștigă din concertele de pe litoral. Artistul are un tarif fix

De: Anca Chihaie 10/06/2026 | 16:19
Suma pe care Mihai Trăistariu o câștigă din concertele de pe litoral. Artistul are un tarif fix
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pentru mulți artiști din România, sezonul estival reprezintă cea mai intensă perioadă a anului din punct de vedere profesional. Concertele de pe litoral, spectacolele organizate în stațiuni și evenimentele private aduc oportunități importante de câștig, însă realitatea financiară nu este întotdeauna la fel de spectaculoasă precum pare din exterior. În cazul lui Mihai Trăistariu, veniturile obținute din concertele de pe litoral sunt completate de o activitate paralelă care s-a dovedit extrem de profitabilă: închirierea de apartamente în Mamaia și Mamaia Nord.

Artistul are deja contracte semnate pentru spectacole desfășurate pe litoral în timpul verii. Programul său include apariții aproape zilnice, în special de luni până joi, în localuri, resorturi și teatre de vară. În weekend, activitatea se mută în alte orașe din țară, unde participă la festivaluri locale, zilele orașelor și evenimente private.

Suma pe care Mihai Trăistariu o câștigă din concertele de pe litoral

Mihai Trăistariu beneficiază de un avantaj important față de alți artiști care vin să cânte la mare: faptul că locuiește în Mamaia. Astfel, nu are costuri suplimentare cu hotelurile, mesele la restaurante sau transportul zilnic, cheltuieli care pot reduce considerabil profitul unui interpret aflat în turneu pe litoral.

În contextul scumpirilor din ultimii ani, mulți artiști care nu locuiesc în zona litoralului ajung să cheltuiască o parte semnificativă din onorariile primite pe cazare și masă. De aceea, pentru unii dintre ei, participarea la doar câteva spectacole pe litoral nu mai este atât de rentabilă.

 „Eu cânt dintotdeauna pe litoral. De mine însă, ca artist, este bine, căci locuiesc în Mamaia, sunt acolo. Dar dacă vii din alt oraș și prinzi numai un local sau numai câteva spectacole, nu rentează. Banii sunt puțini, ce iei, dai pe mâncare și pe cazare. Acum toate s-au scumpit. Eu, de pildă, am spectacole, în fiecare seară la localuri, la resorturi, pe la teatrele de vară, de luni până joi. Deja am semnat contractele.

Chiar dacă plătesc TVA și tot rămân cu niște mii de euro bune. Pentru că, după spectacole, mă duc acasă, de parcă aș veni de la serviciu. Apoi, de joi până duminică, plec prin țară, pe la zilele orașelor, la nunți… De câțiva ani cânt și la nunți, mă invită să cânt și «Dansul mirilor». Am un repertoriu de 50 de melodii de petrecere, voi scoate și un album”, a spus Mihiai Trăistariu pentru Click.

Chiar și așa, muzica rămâne o sursă importantă de venit pentru Mihai Trăistariu. După plata taxelor și a TVA-ului, artistul susține că rămâne cu câteva mii de euro în urma spectacolelor din sezonul estival. În plus, repertoriul său s-a diversificat în ultimii ani, incluzând și melodii de petrecere interpretate la nunți și alte evenimente private. Artistul pregătește și un nou album dedicat acestui gen.

Pe lângă veniturile obținute din spectacolele susținute pe litoral și în alte zone ale țării, Mihai Trăistariu câștigă sume importante și din activitatea din turism. Artistul deține mai multe unități de cazare pe litoral, pe care le închiriază în sezonul estival, iar această afacere îi completează semnificativ veniturile din muzică. Estimările arată că încasările sale totale din perioada verii pot ajunge la aproximativ 50.000 de euro.

Garsonierele și apartamentele pe care le deține în zona Mamaia sunt închiriate turiștilor pe durata sezonului, la tarife care îi asigură un flux constant de venituri. Datorită combinației dintre activitatea artistică și investițiile imobiliare, Mihai Trăistariu reușește să își asigure stabilitatea financiară pe tot parcursul anului, folosind o parte din câștiguri și pentru noi investiții în domeniul turistic.

Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio

Cine este, de fapt, bruneta cu care Mihai Trăistariu a fost surprins într-un mall din Constanța: ”Ea se supune chinurilor!”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Știri
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Știri
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un bilet de autobuz!
Mediafax
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un...
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost...
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să...
Parteneri
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Click.ro
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Digi 24
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în...
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut...
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
go4it.ro
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale...
ULTIMA ORĂ
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat ...
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Vezi toate știrile