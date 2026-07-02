Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut loc tragedia

Un tragic eveniment a avut loc în Mediaș. Doi adolescenți au fost loviți mortal de tren, după ce înainte cu scurt timp se feriseră de o altă locomotivă. Martorii spun că, cel mai probabil, ar fi avut căștile pe urechi și nu și-au dat seama că va trece garnitura.

Doi adolescenți în vârstă de 15, respectiv 16 ani au murit la Mediaș. Tragedia a avut loc miercuri, 1 iulie, în jurul serii. Cei doi ar fi vrut să scurteze drumul până la terenul de fotbal, iar cu puțin timp înainte să treacă trenul care le-a adus sfârșitul s-ar fi ferit de o altă locomotivă. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru ei.

Adolescenți loviți mortal de tren în Mediaș

Martorii spun că tragedia a survenit și din cauza faptului că cei doi tineri ar fi avut căști pe urechi și nu ar fi auzit că trece trenul. La fața locului nu au mai putut face nimic pentru băiatul de 15 ani. Cel de 16 ani încă respira atunci când echipajele au sosit, dar a murit la scurt timp.

Accidentul a avut loc la gara din Mediaș, în apropierea unui cartier de blocuri cu locuințe speciale. Unul dintre localnici spune că adesea copiii aleargă în această zonă și că băieții nu ar fi avut bani de taxi pentru a ajunge la destinație. În plus, alături de cei doi tineri s-au aflat și alți prieteni, dar care erau mai în spate, astfel că au evitat tragedia.

Nu aveau bani de taxi şi au mers pe aici, că ei tot timpul mergeau pe aici pe strada asta. Trebuiau să meargă cinci copii şi trei au rămas în spate, că au spus că merg să se îmbrace şi numai când s-au dus i-au văzut pe ăştia acolo întinşi, a transmis un localnic.

Unul dintre prieteni a rămas șocat atunci când a văzut că băieții au rămas fără viață.

Şi eu trebuia să merg cu ei la fotbal. Şi pe drum, ei când au venit, veneau două trenuri, unul pe o parte şi unul pe partea asta. L-au văzut pe unul şi s-au tras pe cealaltă parte şi i-o pălit, a declarat un tânăr.

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