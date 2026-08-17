Vlad Ghermănescu s-a însurat! Primele imagini cu fosta ispită de la Insula Iubirii și aleasa inimii lui

Vlad Ghermănescu, cunoscut publicului din sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, a ajuns din nou în atenție, de această dată pentru un moment important din viața personală.

Fosta ispită s-a căsătorit, iar imaginile de la ceremonie au fost făcute publice de cei doi, vizibil emoționați și bucuroși. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Vlad Ghermănescu s-a însurat

Fostul participant la Insula Iubirii și partenera sa au ieșit din starea civilă ținând în mâini certificatul de căsătorie. Cu zâmbete largi și o atitudine relaxată, cei doi au marcat începutul unui nou capitol, împărtășind cu urmăritorii lor fotografii din ziua în care au devenit oficial soț și soție.

Pentru acest moment special, Denisa, soția lui Vlad Ghermănescu, a ales o rochie albă, lungă, cu o despicătură pe picior, o ținută simplă și elegantă care i-a pus în evidență silueta. Vlad a optat pentru un costum într-o nuanță deschisă, completând imaginea unui cuplu rafinat, care a atras privirile celor prezenți.

Primele imagini cu fosta ispită de la Insula Iubirii și aleasa inimii lui

Una dintre fotografiile publicate a fost însoțită de un mesaj emoționant din partea Denisei, care a scris:

„Pentru totdeauna al meu începe cu tine”.

Cuvintele au subliniat încă o dată importanța momentului și legătura puternică dintre cei doi.

Pentru Vlad Ghermănescu, căsătoria reprezintă începutul unei noi etape. După experiența din Thailanda, acesta s-a așezat la casa lui și își trăiește propria poveste de dragoste alături de femeia pe care a ales-o să îi fie alături în viață.

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