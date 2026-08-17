Jurgen Klopp și-a început oficial mandatul la naționala Germaniei. Ce planuri are fostul antrenor al lui Liverpool

Jurgen Klopp și-a început oficial activitatea în funcția de selecționer al Germaniei, după ce la finalul lunii iulie i-a preluat postul lui Julian Nagelsmann. Fostul tehnician al lui Liverpool și Borussia Dortmund a ajuns la sediul Federației Germane de Fotbal (DFB) din Frankfurt, unde și-a prezentat prioritățile imediate și viziunea pe termen lung. După dezamăgirea produsă de eliminarea prematură de la Cupa Mondială din 2026, Klopp spune că nu intenționează să reconstruiască totul de la zero, ci să dezvolte ceea ce există deja.

O nouă eră începe la Frankfurt

După ce a preluat conducerea naționalei Germaniei de la Julian Nagelsmann la sfârșitul lunii iulie, Jurgen Klopp este acum implicat pe deplin în pregătirea noii sale misiuni.

În ciuda responsabilității uriașe pe care și-a asumat-o, Klopp nu și-a pierdut umorul caracteristic. În primul său interviu oficial acordat DFB, tehnicianul a glumit pe seama modului în care încearcă să se obișnuiască cu noul său statut.

„Deja am încheiat câteva mesaje pe WhatsApp către prieteni cu: «Bundestrainer Klopp» (n.r. selecționerul Klopp). Nimeni nu și-ar spune singur așa, sună foarte ciudat. Dar cu prietenii mei mi s-a părut potrivit”, a povestit el.

Klopp nu vrea să reconstruiască naționala Germaniei de la zero

Eliminarea prematură a Germaniei de la Cupa Mondială din 2026 a provocat o dezamăgire uriașă în țară, însă Klopp nu consideră că soluția este distrugerea actualei construcții și începerea unui proiect complet nou.

Antrenorul în vârstă de 59 de ani este convins că există suficientă calitate în actuala structură a naționalei și intenționează să construiască pornind de la fundația existentă, fără să schimbe radical întregul lot.

„Ai putea crede că, atunci când o Cupă Mondială nu a mers bine, trebuie să începi de la zero. Dar acest lucru este complet inutil”, a declarat Klopp.

În primele zile ale mandatului, selecționerul s-a concentrat mai degrabă asupra construirii relațiilor în interiorul fotbalului german decât asupra contactului imediat cu jucătorii, mulți dintre aceștia revenind încă după angajamentele din această vară.

„Acum luăm lucrurile pas cu pas. Chiar am avut parte de un început extraordinar. Toți angajații pe care i-am întâlnit până acum ne-au primit incredibil de călduros. Le mulțumesc pentru asta! Nu simt că mă aflu într-un loc străin, iar asta este foarte plăcut”, a spus fostul antrenor al lui Liverpool.

Jurgen Klopp vrea să-i cunoască pe oamenii din spatele fotbaliștilor

Înțelegerea laturii umane a jucătorilor reprezintă una dintre principalele priorități ale noului selecționer.

Klopp spune că are „două mari domenii de responsabilitate” în noua sa funcție.

„Numărul unu este echipa națională de seniori. Numărul doi este tot restul”, a explicat el.

O parte a strategiei sale presupune vizitarea cluburilor din Bundesliga și întâlniri cu antrenorii din campionatul Germaniei, astfel încât cei mai valoroși jucători ai țării să aibă un traseu cât mai coerent către echipa națională.

Klopp nu vrea însă să se bazeze exclusiv pe statistici, rapoarte și observații făcute de scouteri. Înainte de a lucra efectiv cu fotbaliștii, tehnicianul își dorește să-i cunoască și dincolo de teren.

„Știu jucătorii, dar nu întotdeauna oamenii din spatele lor”

În următoarele săptămâni, Klopp intenționează să viziteze mai multe cluburi și să discute direct cu o parte dintre fotbaliști.

„Încerc să vizitez câteva cluburi și câțiva jucători înainte să înceapă totul. Dar nu va fi posibil să fac asta cu fiecare dintre ei. Și trebuie să-ți acorzi timp. Cunosc jucătorii, dar nu cunosc întotdeauna oamenii din spatele jucătorilor. Pentru mine este important să aflu ce îl motivează pe fiecare, de unde vine și unde vrea să ajungă”, a explicat Jurgen Klopp.

Astfel, fostul tehnician al lui Liverpool își începe mandatul la conducerea Germaniei fără să anunțe o revoluție imediată. Klopp vrea mai întâi să înțeleagă în profunzime jucătorii și structura fotbalului german, înainte de a pune în aplicare schimbările prin care speră să readucă naționala printre marile forțe ale fotbalului mondial.

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