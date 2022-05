Jurgen Klopp: „Respect pentru Real!”

Jurgen Klopp, antrenorul formației Liverpool, a ținut la finaul partidei pierdută de elevii săi în ultimul act al Champions League cu Real Madrid, scor 1-0, să-și felicite adversarii pentru succes.

„Am avut 23 şuturi spre poartă, din care 9 pe spaţiul porţii, este un număr foarte bun pentru o finală, dar mingea trebuie să treacă linia, asta am ratat. Thibaut Courtois este omul meciului, asta spune totul, a avut intervenţii salvatoare. Ne-a lipsit golul, aşa e, trebuie să accepţi, e greu de înghiţit, dar asta este. Am avut momentele noastre, ce să spun? Dacă mingea ar fi trecut linia… Felicitări lui Real Madrid şi sigur ne vom revedea. Ei au marcat un gol, noi nu. Aceasta este cea mai simplă explicaţie. Respect pentru Real. Am fi putut juca mai bine în ultimii treizeci de metri. Am făcut lucruri bune, dar nu a fost de ajuns. Am avut un joc bun, dar când pierdem cu 1-0, trebuie să recunoaştem că nu am jucat suficient de bine. Le-am spus jucătorilor că mă simt mândru. Aceşti băieţi au avut un sezon remarcabil. Am pierdut două competiţii, Premier League pentru un punct şi Champions League la un gol”, a declarat Juregen Klopp.

În urma acestui eșec, Liverpool a rămas cu șase trofee Champions League, câștigate în 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 şi 2019.

De partea cealaltă, „galacticii” deţin recordul la numărul de trofee cucerite în competiţie, ajungând acum la 14, impunându-se în finalele din 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 și 2022.