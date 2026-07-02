Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă

Muzica de petrecere rămâne un element esențial pentru orice eveniment, iar cererea pentru artiști consacrați se menține ridicată. În acest context, Emilia Ghinescu continuă să fie una dintre cele mai accesibile și apreciate prezențe, datorită stilului ei tradițional, repertoriului bine definit și felului în care reușește să mențină atmosfera la orice tip de petrecere.

Pentru recitalurile susținute la nunți, botezuri sau aniversări, onorariul cerut de Emilia Ghinescu se situează, în general, între 1.500 și 2.000 de euro. Acest interval acoperă un program artistic complet, adaptat cerințelor organizatorilor și specificului evenimentului. De regulă, momentul include piesele care au consacrat-o, dar și melodii potrivite pentru dans și interacțiune cu invitații, astfel încât atmosfera să fie constant animată.

Emilia Ghinescu, printre cei mai accesibili artiști de evenimente

Costul final poate varia în funcție de mai mulți factori. Locația evenimentului, perioada din an, durata recitalului sau solicitările speciale pot influența suma stabilită înainte de semnarea contractului. În sezonul de vară, când cererea este mai mare, tarifele tind să se apropie de limita superioară, în timp ce evenimentele din perioadele mai puțin aglomerate pot beneficia de condiții mai flexibile.

Pentru mulți organizatori, prezența Emiliei Ghinescu reprezintă un echilibru rar între accesibilitate și impactul asupra atmosferei. Într-o piață în care onorariile unor artiști cunoscuți pot depăși cu ușurință pragul de 5.000 de euro, oferta ei rămâne una dintre cele mai prietenoase, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea momentului artistic. Astfel, pentru cei care își doresc un recital autentic, cu influențe folclorice și energie specifică petrecerilor românești, Emilia Ghinescu continuă să fie o alegere inspirată.

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