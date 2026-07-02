Acasă » Știri » Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă

Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă

De: David Ioan 02/07/2026 | 18:34
Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Muzica de petrecere rămâne un element esențial pentru orice eveniment, iar cererea pentru artiști consacrați se menține ridicată. În acest context, Emilia Ghinescu continuă să fie una dintre cele mai accesibile și apreciate prezențe, datorită stilului ei tradițional, repertoriului bine definit și felului în care reușește să mențină atmosfera la orice tip de petrecere.

Pentru recitalurile susținute la nunți, botezuri sau aniversări, onorariul cerut de Emilia Ghinescu se situează, în general, între 1.500 și 2.000 de euro. Acest interval acoperă un program artistic complet, adaptat cerințelor organizatorilor și specificului evenimentului. De regulă, momentul include piesele care au consacrat-o, dar și melodii potrivite pentru dans și interacțiune cu invitații, astfel încât atmosfera să fie constant animată.

Emilia Ghinescu, printre cei mai accesibili artiști de evenimente

Costul final poate varia în funcție de mai mulți factori. Locația evenimentului, perioada din an, durata recitalului sau solicitările speciale pot influența suma stabilită înainte de semnarea contractului. În sezonul de vară, când cererea este mai mare, tarifele tind să se apropie de limita superioară, în timp ce evenimentele din perioadele mai puțin aglomerate pot beneficia de condiții mai flexibile.

Pentru mulți organizatori, prezența Emiliei Ghinescu reprezintă un echilibru rar între accesibilitate și impactul asupra atmosferei. Într-o piață în care onorariile unor artiști cunoscuți pot depăși cu ușurință pragul de 5.000 de euro, oferta ei rămâne una dintre cele mai prietenoase, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea momentului artistic. Astfel, pentru cei care își doresc un recital autentic, cu influențe folclorice și energie specifică petrecerilor românești, Emilia Ghinescu continuă să fie o alegere inspirată.

CITEŞTE ŞI: Cât te costă să îl chemi pe Constantin Enceanu să-ți cânte la nuntă, în 2026. Cât cere pentru o oră sau pentru toată noaptea

Suma pe care Mihai Trăistariu o câștigă din concertele de pe litoral. Artistul are un tarif fix

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Știri
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut loc tragedia
Știri
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut…
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de Noroc, imputat fostei conduceri
Mediafax
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de...
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Gandul.ro
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și în 2027
Adevarul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase...
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
Digi24
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete de la Hollywood
Mediafax
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete...
Parteneri
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
Click.ro
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a...
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
Digi 24
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri...
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Promotor.ro
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Descopera.ro
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Gandul.ro
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când ...
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut loc tragedia
Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: „Nu ...
Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: „Nu e așa cuminte cum pare”
Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, ...
Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, dar lucrurile se vor schimba”
Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei! Jurnalista, copleșită de emoții : ”Am un gol în stomac”
Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei! Jurnalista, copleșită de emoții : ”Am un gol în stomac”
Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București
Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București
Vezi toate știrile