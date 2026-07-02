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Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, dar lucrurile se vor schimba”

De: Daniel Matei 02/07/2026 | 18:13
Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, dar lucrurile se vor schimba”
Sursa foto: Profimedia
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Actorul american Danny Glover, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Lethal Weapon”, „The Color Purple” și „Predator 2”, a dezvăluit că a fost diagnosticat recent cu boala Alzheimer. Află detalii!

Actorul Danny Glover, diagnosticat cu Alzheimer

Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei PEOPLE, actorul în vârstă de 79 de ani a vorbit deschis despre modul în care își trăiește viața după diagnostic și despre felul în care acceptă treptat evoluția bolii. Glover a precizat că primele semne au apărut în urmă cu câțiva ani, iar confirmarea medicală a venit ulterior, în 2023.

„Nu simt că este sfârșitul vieții mele. Există încă lucruri de făcut. Viața continuă”, a declarat acesta, subliniind că încearcă să rămână activ și conectat la lucrurile care îi dau sens vieții.

Această boală neurodegenerativă i-a afectat vorbirea şi i-a încetinit mişcările, dar a afirmat că familia sa îl ajută.

„Ei sunt alături de mine”, a subliniat el.

Actorul rămâne optimist

Glover a vorbit și despre procesul emoțional al acceptării diagnosticului, descriind momente în care amintirile rămân clare, dar și perioade de confuzie.

„Sunt momente în care îți amintești lucruri și îți confirmă că încă poți să îți amintești. Și sunt momente pe care nu le voi uita niciodată”, a spus actorul.

Fiica sa, Mandisa Glover, a explicat că familia a observat schimbările treptat, începând din jurul anului 2022, și că acum îl sprijină constant în viața de zi cu zi. Ea a subliniat că a fost important ca tatăl ei să își spună povestea în propriile cuvinte.

Cine este Danny Glover

Danny Glover este unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, cu o carieră de peste patru decenii în cinematografie. A devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului detectivului Roger Murtaugh din seria de acțiune Lethal Weapon, dar a jucat și în filme de succes precum The Color Purple, Predator 2, Dreamgirls și 2012. De-a lungul timpului, s-a remarcat și prin implicarea sa în numeroase cauze umanitare și campanii pentru drepturile civile.

Unul dintre cele mai apreciate parteneriate de pe marele ecran a fost cel cu Mel Gibson, alături de care a format celebrul duo de detectivi din franciza Lethal Weapon.

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