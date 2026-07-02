Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu cancer! A făcut anunțul în urmă cu puțin timp

O cunoscută prezentatoare TV din Marea Britanie a dezvăluit public că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient, după o perioadă în care a lipsit din mediul online.

Lisa Faulkner, vedetă a emisiunii „John and Lisa’s Weekend Kitchen”, a povestit că rezultatul mamografiei a schimbat complet ultimele săptămâni din viața ei. În mesajul transmis pe Instagram, prezentatoarea a explicat că a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă, necesară imediat după confirmarea diagnosticului.

„Am vrut doar să apar aici pentru că știu că am fost mai puțin activă în ultima vreme. Motivul este că a trebuit să mă supun unei intervenții chirurgicale, deoarece am fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient. Am fost operată acum două săptămâni și a fost o operație destul de complexă.”, a spus ea.

Cum descrie Lisa Faulkner experienţa trăită

Lisa Faulkner, căsătorită din 2019 cu John Torode, fostă vedetă „Masterchef”, a precizat că operația a decurs bine, iar medicii au reușit să îndepărteze toate zonele afectate. Urmează acum un tratament de radioterapie, programat peste câteva săptămâni.

„Totul e în regulă, am primit rezultatele și au îndepărtat totul, așa că totul e curat; acum mai trebuie doar să fac niște radioterapie peste câteva săptămâni. Voiam doar să spun că mai am puțin de recuperat, dar sunt bine, mă simt mult mai bine și sunt atât de recunoscătoare că m-am dus să-mi fac mamografia. Nu amânați – mergeți! Ei au descoperit asta, iar fără acea mamografie, nu ar fi fost depistată.”, a mai adăugat ea.

Prezentatoarea a subliniat că depistarea timpurie i-a schimbat complet prognosticul și a încurajat femeile să nu amâne controalele medicale, explicând că, în cazul ei, mamografia a făcut diferența între o evoluție gravă și o intervenție cu șanse mari de recuperare.

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