Influencerița Anastasia a ajuns la spital! Vacanța ei a fost distrusă: „Cum e posibil?”

O ieșire în natură s-a încheiat cu ore întregi petrecute prin spitale pentru Anastasia Barbu, o influenceriță din România. Tânăra a vrut să se bucure de câteva zile de relaxare într-un camping din județul Timiș, dar n-a mai apucat.

Totul a pornit de la o simplă căpușă descoperită pe corp. Speriată de riscurile pe care le poate provoca o astfel de înțepătură, tânăra a mers de urgență la medic, convinsă că problema va fi rezolvată în doar câteva minute. În schimb, a urmat un adevărat calvar.

O influenceriță a ajuns la spital

Influencerița a povestit că, imediat după ieșirea la camping din județul Timiș, a observat insecta și nu a vrut să încerce să o îndepărteze singură. Ajunsă la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, Anastasia a primit un răspuns care a lăsat-o fără replică.

„Am ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, după ce am descoperit o căpușă. Mi-au spus că nu au instrumentele necesare pentru extragere și că oricum, chiar dacă mergeam direct la UPU, tot la Infecțioase ajungeam pentru tratament și rețetă”, a declarat Anastasia, pe Instagram.

Pentru tânără, șocul a fost cu atât mai mare cu cât se aștepta ca intervenția să dureze doar câteva minute. După primul drum fără rezultat, influencerița a ajuns la o altă unitate medicală. Nici acolo lucrurile nu au mers mai repede.

Anastasia a povestit că a stat ore întregi în sala de așteptare din cauza documentelor, care durează mai mult decât extragerea căpușei. Influencerița a spus că nu este normal să se întâmple așa ceva în spitale.

„După am ajuns la UPU Municipal, unde am așteptat aproape trei ore, doar ca să îmi scoată o căpușă. Mi s-a spus că actele durează mai mult decât intervenția în sine. La 12 noaptea, în sfârșit am plecat și noi acasă. Cum e posibil să nu existe un instrument pentru a scoate o căpușă într-un spital?”, a mai spus tânăra.

Revoltată după experiența prin care a trecut

La finalul zilei, influencerița a spus că problema medicală a fost rezolvată, însă ceea ce a nemulțumit-o cel mai tare a fost timpul pierdut și faptul că a fost trimisă de la un spital la altul pentru o intervenție pe care o considera una banală.

Povestea ei a stârnit imediat sute de reacții pe rețelele sociale. În timp ce unii internauți au sfătuit-o să fie atentă la eventualele simptome care pot apărea după mușcătura de căpușă, alții și-au spus propriile experiențe asemănătoare din spitalele din România.

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