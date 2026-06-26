O influenceriță celebră este anchetată pentru omor. Ea riscă, potrivit autorităților, pedeapsa cu moartea

Un caz înfiorător a șocat Marea Britanie și nu numai. O influenceriță celebră este anchetată pentru omor. Fapta s-ar fi petrecut în Dubai, acolo unde un tânăr de 26 de ani s-a stins din viață. Autoritățile spun că riscă o pedeapsă serioasă, inclusiv condamnare la moarte.

Brooke George, o influenceriță celebră din Marea Britanie este acum cercetată pentru omor. Aceasta ar fi fost implicată într-un caz care a avut loc în Dubai, unde un bărbat de 26 de ani a murit. Familia tânărului cere dreptate, astfel că fata este anchetată pentru uciderea lui. Blondina de 23 de ani riscă o pedeapsă dură, inclusiv condamnare la moarte, conform autorităților.

Influenceriță din Marea Britanie, cercetată pentru omor

Tânăra în vârstă de 23 de ani este foarte cunoscută în mediul online, mai ales pe TikTok. Aceasta este implicată într-un scandal de proporții, după ce ar fi ucis cu sânge rece un bărbat în vârstă de 26 de ani. Totul s-ar fi petrecut într-o locuință de lux din Dubai, unde ar fi izbucnit un conflict. Potrivit primelor informații, Brooke George ar fi vrut să părăsească imobilul și să își recupereze pașaportul, însă tânărul nu i-ar fi permis. Mai mult decât atât, acesta ar fi atacat-o pe influenceriță. În acel moment, tânăra ar fi reacționat și l-ar fi ucis. Reprezentanții Detained in Dubai susțin că ar fi fost legitimă apărare.

Ea a luat un cuțit după ce a fost atacată și lovită cu pumnul în față. Autoritățile trebuie să o considere o supraviețuitoare a violenței domestice în timpul desfășurării anchetei, a declarat Radha Stirling, director executiv al organizației Detained in Dubai, conform DailyMail.

Totuși, fiind vorba despre o faptă de omor, aceasta riscă o pedeapsă aspră, inclusiv condamnare la moarte. Mama tinerei nu a rămas indiferentă și susține că cu o zi înainte de tragedie a observat cum fiica ei și-a schimbat semnificativ comportamentul. Mai mult decât atât, părea speriată și ar fi plâns în hohote.

În ziua dinaintea incidentului, nu era ea însăși. Era mai tăcută decât de obicei, dar nu voia să îmi spună de ce. În acea seară au mers la un bar în Dubai. Când am vorbit cu Brooke imediat după incident, era extrem de speriată. Nu mi-am văzut niciodată fiica atât de speriată. Plângea necontrolat. Puteam vedea că unul dintre ochi îi era umflat și începea să se închidă, a transmis mama influenceriței.

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