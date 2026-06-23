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Tânărul de 22 de ani care și-a înjunghiat tatăl și a atacat polițiștii în Capitală a fost reținut. Ireal ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni

De: Irina Vlad 24/06/2026 | 00:00
Tânărul de 22 de ani care și-a înjunghiat tatăl și a atacat polițiștii în Capitală a fost reținut. Ireal ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni
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A fost urmărire ca în filme pe străzile din București. În plină stradă, pe bulevardul Pache Protopopescu din sectorul 2, un tânăr de 22 de ani și-a înjunghiat tatăl, apoi a încercat să atace mai mulți polițiști.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de marți, în jurul orei 07:15, pe bulevardul Pache Protopopescu din sectorul 2 al Capitalei. Un tânăr de 22 de ani și-a atacat tatăl – în vârstă de 57 de ani – cu un cuțit. Bărbatul a fost rănit, însă a reușit să sune la 112 să ceară ajutor.

Ce s-a întâmplat cu tânărul de 22 de ani după ce și-a atacat tatăl

La sosirea echipejelor de poliție, tânărul de 22 de ani a devenit și mai agitat. Intervenția forțelor de ordine s-a desfășurat sub presiune și s-a încheiat cu focuri de armă. Tânărul de 22 de ani a refuzat să se predea și la un moment dat a sărit să-i atace pe cei 5 polițiști. S-a oprit din atac abia după ce polițiștii au tras mai multe focuri de armă. Acesta a încercat să fugă, însă a fost imobilizat și reținut pentru 24 de ore.

„Marţi, în jurul orei 07:15, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistemul 112, cu privire la faptul că un bărbat prezintă o plagă înjunghiată. Echipajele de poliţie s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din primele verificări a rezultat faptul că acesta şi-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înţepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului şi capului.

În vederea neutralizării pericolului, poliţiştii au utilizat iniţial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent. Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de poliţişti şi s-a îndreptat ameninţător cu obiectele tăietoare-înţepătoare către aceştia, ameninţându-i cu acte de violenţă şi a încercat să îi lovească”, a informat DGPMB.

Tânărul de 22 de ani ar fi consumator de droguri și nu este prima oară când își ataca tatăl. Din primele informații, în urmă cu doar câteva luni, tânărul ar fi fost internat într-o unitate de psihiatrie, în urma unui alt conflict violent cu tatăl său.

În urma incidentului de marți dimineață, bărbatul de 57 de ani a suferit răni în zona capului, a primit îngrijiri medicale și a fost audiat de anchetatori. Tatăl a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru expertiză. Tânărul a refuzat să facă declaraţii şi este cercetat pentru violenţă domestică, ultraj şi tentativă de omor.

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