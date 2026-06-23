Tragedie în Ohaba. Soțul viceprimăriței din comună a murit după ce a fost prins sub tractorul pe care îl conducea

O tragedie a lovit marți comunitatea din Ohaba, județul Alba, după ce un bărbat în vârstă de 66 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit produs cu un tractor. Victima, identificată ulterior drept Ioan Dragomir, soțul viceprimăriței din localitate, a fost găsită inconștientă sub utilajul agricol. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Alertă prin 112 și mobilizare de forțe de intervenție

Accidentul s-a produs marți, 23 iunie 2026, în localitatea Ohaba.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină după ce a fost semnalată existența unei persoane inconștiente, rănită în urma unui accident cu tractorul.

Primele informații indicau faptul că victima se afla în stare de inconștiență, iar gravitatea situației a determinat autoritățile să solicite inclusiv intervenția unui elicopter SMURD.

Bărbatul a fost găsit prins sub utilajul agricol

În paralel, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 că un bărbat ar fi fost prins sub un utilaj agricol pe raza localității Ohaba.

Echipajele ajunse la fața locului au constatat că situația era extrem de gravă, iar victima suferise răni severe.

Potrivit informațiilor apărute inițial, bărbatul ar fi suferit inclusiv un traumatism cranian în urma accidentului.

Medicii nu au mai putut salva victima

În ciuda intervenției rapide a echipajului SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, medicii au fost nevoiți să constate decesul bărbatului.

Ulterior, ISU Alba a anunțat că elicopterul SMURD nu mai este necesar la locul tragediei.

„A fost declarat decesul persoanei de către echipajul SMURD TIM. Nu se mai impune deplasarea elicopterului SMURD la locul producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții instituției.

Victima este soțul viceprimăriței din Ohaba

Potrivit informațiilor obținute de presa locală, bărbatul care și-a pierdut viața este Ioan Dragomir, soțul viceprimăriței din comuna Ohaba.

Acesta avea aproximativ 66 de ani și era cunoscut în comunitate.

Vestea morții sale a provocat un val de emoție în rândul localnicilor, care au aflat despre tragedie la scurt timp după producerea accidentului.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor oficiale comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, accidentul a fost raportat în jurul orei 13:10.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că bărbatul desfășura activități cu tractorul pe o stradă din localitatea Ohaba, în apropierea propriei locuințe.

La un moment dat, acesta a fost prins sub utilajul agricol, suferind leziuni incompatibile cu viața.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Ohaba, în timp ce desfășura activități cu tractorul, pe o stradă din localitatea Ohaba, în apropierea locuinței sale, a fost prins sub utilajul agricol, suferind leziuni corporale incompatibile cu viața”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Anchetă pentru stabilirea împrejurărilor exacte

După finalizarea cercetărilor la locul accidentului, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs tragedia.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment”, au precizat oamenii legii.

Comunitatea din Ohaba, în stare de șoc

Moartea lui Ioan Dragomir a îndoliat comunitatea din Ohaba, unde familia sa este bine cunoscută.

Tragedia readuce în atenție pericolele asociate utilizării utilajelor agricole și necesitatea respectării măsurilor de siguranță, mai ales în timpul activităților desfășurate în gospodării și pe terenurile agricole.

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