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Paula, o asistentă medicală, a murit în timpul unei intervenții estetice. Avea doar 41 de ani

De: Emanuela Cristescu 23/06/2026 | 16:22
Paula, o asistentă medicală, a murit în timpul unei intervenții estetice. Avea doar 41 de ani
O asistentă medicală a murit subit într-o clinică. Avea doar 41 de ani
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Paula, o asistentă medicală respectată, și-a găsit sfârșitul într-un mod absolut șocant, chiar în timpul unei operații estetice la o clinică privată. Ceea ce trebuia să fie o procedură de rutină pentru îmbunătățirea aspectului fizic s-a transformat rapid într-o dramă de nedescris.

Paula Andrea Beltrán Sandoval avea 41 de ani, era plină de viață și își făcuse un viitor de aur în New York, unde lucra chiar în sistemul sanitar. Disperată să scape de greșelile din trecut și să își remodeleze fesele, femeia s-a lăsat pe mâna unui chirurg din Columbia. A spart nu mai puțin de 9.000 de dolari pentru această intervenție chirurgicală de extragere a unor substanțe periculoase.

O asistentă medicală a murit subit

Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea de pe masa de operație din Medellin! La doar o oră și zece minute de când esteticianul a început să taie și să scoată materialele nocive, s-a produs dezastrul. Corpul Paulei a cedat instant în fața unor complicații de-a dreptul severe. Asistenta medicală a intrat în stop cardio-respirator și și-a pierdut viața subit.

O asistentă medicală a murit subit într-o clinică. Avea doar 41 de ani
O asistentă medicală a murit subit într-o clinică. Avea doar 41 de ani

În momentul în care pacienta a intrat în stop clinic, personalul medical a intrat în alertă maximă și a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor titanice, medicii au fost nevoiți să îi declare decesul. Culmea este că Paula Andrea Sandoval nu avea nicio problemă de sănătate.

Medicul estetician riscă ani grei de închisoare

Acum, cazul a detonat o anchetă de proporții! Trupul neînsuflețit a fost ridicat și transportat de urgență la Institutul Național de Medicină Legală și Științe Criminalistice, unde medicii legiști îi vor face autopsia pentru a vedea exact ce i-a curmat zilele.

Oamenii legii au descins la clinică și verifică la sânge dacă stabilimentul de lux avea toate autorizațiile și funcționa în legalitate. Mai mult, anchetatorii vor să afle dacă acțiunile medicului chirurg au dus la moartea femeii de 41 de ani. Dacă va fi găsit vinovat, esteticianul riscă ani grei de pușcărie!

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