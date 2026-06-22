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Accident grav pe DN 56A, în Mehedinți. Un șofer bulgar a murit după ce a intrat cu duba pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR

De: Paul Hangerli 22/06/2026 | 23:30
Accident grav pe DN 56A, în Mehedinți. Un șofer bulgar a murit după ce a intrat cu duba pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR
Șoferul bulgar a adormit la volan, sursa-colaj CANCAN.RO
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Un grav accident rutier s-a produs duminică pe Drumul Național 56A, în județul Mehedinți. Un cetățean bulgar în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața după ce duba pe care o conducea a pătruns pe sensul opus de mers și s-a ciocnit frontal cu un TIR. În urma impactului violent, un pasager a fost grav rănit, iar polițiștii iau în calcul varianta ca șoferul să fi adormit la volan.

Accident mortal pe un drum intens circulat

Tragedia a avut loc pe DN 56A, una dintre arterele rutiere intens tranzitate de camioane și microbuze care circulă între România, Bulgaria și Turcia.

Potrivit primelor date ale anchetei, șoferul unei dube înmatriculate în Bulgaria ar fi pierdut controlul direcției de mers și a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un ansamblu de vehicule care circula regulamentar.

Impactul a fost extrem de violent, iar autoutilitara a fost distrusă aproape complet.

Anchetatorii suspectează că șoferul a adormit la volan

Primele informații indică faptul că oboseala și temperaturile ridicate ar fi putut contribui la producerea accidentului.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia conducătorul auto ar fi ațipit pentru câteva secunde, suficient cât să piardă controlul vehiculului și să intre pe sensul opus.

„Conducătorul unui microbuz a pătruns pe sens opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule ce se deplasa regulamentar în sensul opus”, a declarat subcomisarul Daniel Danciu, din cadrul Poliției Rutiere Mehedinți.

Șoferul a murit pe loc, iar pasagerul a fost grav rănit

În urma impactului, șoferul bulgar, în vârstă de 57 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la locul accidentului.

Pasagerul aflat în dubă, un tânăr de 28 de ani, a fost grav rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului l-au stabilizat și l-au transportat la spital pentru tratament de specialitate.

Șoferul TIR-ului a scăpat cu răni ușoare

Conducătorul TIR-ului implicat în accident a suferit doar câteva răni ușoare.

Acesta a fost evaluat de echipajele medicale, însă nu a necesitat transportul la spital.

Polițiștii au efectuat cercetări la locul tragediei pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Dosar penal deschis de polițiști

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul care a curmat viața șoferului bulgar și a rănit grav un alt pasager.

Polițiștii atrag atenția asupra pericolelor reprezentate de oboseala la volan, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate și pe traseele lungi, intens circulate de vehicule de mare tonaj.

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