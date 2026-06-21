S-a oprit pe Transfăgărășan să facă poze, iar mașina i-a căzut într-o râpă. Șoferița uitase să tragă frâna de mână

Un incident petrecut pe Transfăgărășan a atras atenția asupra riscurilor pe care le implică oprirea autovehiculelor în zonele montane, mai ales în locurile aflate în pantă. O simplă neglijență s-a transformat într-un eveniment cu pagube materiale importante, după ce un autoturism a pornit necontrolat la vale și s-a prăbușit într-o râpă aflată în apropierea șoselei.

Evenimentul a avut loc într-o parcare amenajată de pe celebrul drum montan, într-o perioadă în care Transfăgărășanul este tranzitat zilnic de mii de turiști veniți să admire peisajele spectaculoase ale Munților Făgăraș. Zona este una dintre cele mai vizitate destinații din România în sezonul cald, iar parcările de pe marginea traseului sunt ocupate aproape permanent de șoferi care aleg să oprească pentru fotografii sau pentru a se bucura de priveliște.

Cum s-a întâmplat întregul accident

Potrivit informațiilor apărute după producerea incidentului, o femeie aflată la volanul unui autoturism Skoda a tras pe dreapta într-un spațiu destinat opririi. După ce a coborât din mașină pentru a admira peisajul, vehiculul a rămas neasigurat corespunzător și a început să se deplaseze singur pe panta existentă în zonă.

În doar câteva momente, autoturismul a ieșit din perimetrul parcării, a depășit marginea drumului și s-a prăbușit într-o râpă adâncă de câteva zeci de metri. Căderea s-a oprit la mică distanță de șosea, însă impactul a provocat avarii importante vehiculului, recuperarea acestuia necesitând o intervenție complexă.

Din fericire, în momentul în care mașina a pornit la vale, în interior nu se afla nicio persoană. Incidentul nu s-a soldat cu victime și nici alte autoturisme sau participanți la trafic nu au fost implicați. Astfel, evenimentul s-a încheiat exclusiv cu pagube materiale, evitându-se o tragedie care ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Transfăgărășanul este recunoscut pentru traseul spectaculos și diferențele mari de nivel, însă tocmai aceste caracteristici impun respectarea strictă a regulilor de siguranță la fiecare oprire. În multe dintre parcările amenajate de-a lungul drumului, terenul este înclinat, iar un vehicul lăsat fără măsurile necesare de asigurare poate începe să se deplaseze chiar și în lipsa unui impuls semnificativ.

VEZI ȘI: Un mesaj cutremurător după moartea unui tânăr de 23 de ani: „Întreaga comunitate este în stare de șoc”

Toto Dumitrescu, condamnat după ce a fost ”înfundat” chiar de iubita lui. Cum a încercat actorul până în ultima clipă să scape de dosar