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Trafic blocat total după un accident mortal pe DN1. O femeie nu a mai putut fi salvată

De: Irina Vlad 22/06/2026 | 18:31
Trafic blocat total după un accident mortal pe DN1. O femeie nu a mai putut fi salvată
Trafic blocat total după un accident mortal pe DN1. O femeie nu a mai putut fi salvată
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Au fost clipe de groază pe DN1, la km 294, între localitățile Veștem și Barbu, județul Sibiu. Un bărbat de 82 de ani din București a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat frontal într-un autocamion condus de un bărbat de 38 de ani. 

Accidentul a avut loc duminică, 21 iunie, pe DN1, la km 294, între localitățile Veștem și Barbu. Un șofer de 82 de ani a pierdut controlul de deplasare al autoturismului pe care îl conducea, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autocamion condus de un bărbat de 38 de ani din Bihor.

Accident mortal la km 294 de pe DN1

La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante de intervenție. Au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere. Oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Din păcate, pasagera care se afla în mașina condusă de bărbatul de 82 de ani, o femeie de 73 de ani, a murit pe loc, în timp ce șoferul a fost dus în stare gravă la spital, însă în stare conștientă. Acesta a fost operat de urgență, ulterior fiind transferat pe secția de Terapie Intensivă.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, între localităţile Veştem şi Bradu, un bărbat în vârstă de 82 de ani, domiciliat în municipiul Bucureşti, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un autocamion condus din sensul opus, de către un bărbat, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în judeţul Bihor.

Pacientul de 82 de ani a fost preluat în UPU. S-a intervenit chirurgical de urgență, ulterior fiind transportat în Secția de Terapie Intensivă. Se continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, a transmis IPJ Sibiu.

În urma accidentului, traficul pe DN1 între Sibiu și Brașov a fost blocat aproximativ 3 ore. Circulația pe ruta Veștem – Brașov a fost redirecționată pe autostrada A1, cu ieșire prin Agnita – Cincu – Voila.

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