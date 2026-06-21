Accident grav în Mehedinți! Un microbuz și un autotren s-au ciocnit: o persoană a murit

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Național 56A, în zona localității Bucura, județul Mehedinți, implicând un microbuz de marfă și un autotren. Impactul dintre cele două vehicule a avut consecințe severe, soldându-se cu pierderi de vieți omenești, răniți și blocarea completă a traficului în zonă pentru mai multe ore.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile implicate în gestionarea intervenției, coliziunea a avut loc în condiții încă neprecizate public, pe un sector de drum intens circulat. În urma impactului, microbuzul de marfă a fost grav avariat, iar una dintre persoanele aflate în interior a rămas încarcerată. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a gestiona situația de urgență.

Accident grav în Mehedinți!

La locul accidentului au fost mobilizate forțe importante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, inclusiv autospeciale de descarcerare și echipaje medicale de tip SMURD și SAJ. De asemenea, au fost trimise în sprijin mai multe ambulanțe, având în vedere numărul victimelor și gravitatea situației. Intervenția a fost complexă, întrucât a fost necesară extragerea unei persoane dintre fiarele contorsionate ale microbuzului.

După finalizarea operațiunii de descarcerare, echipajele medicale au constatat că șoferul microbuzului nu mai prezenta semne vitale, fiind declarat decedat la fața locului. Trupul acestuia a fost recuperat ulterior de echipele de intervenție, în timp ce zona a fost securizată pentru continuarea cercetărilor.

„În această după-amiază, pompierii mehedinţeni au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Bucura, între un microbuz de marfă şi un autotren. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD din cadrul Staţiei de Pompieri Vânju Mare şi o autospecială de descarcerare şi una de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin. De asemenea, în sprijin s-au deplasat şi trei ambulanţe SAJ”, a transmis ISU Mehedinți.

În același timp, o a doua persoană implicată în accident a fost preluată de echipajele medicale, fiind conștientă în momentul evaluării inițiale. Starea acesteia a necesitat transportul către o unitate medicală, iar pentru asigurarea unei intervenții rapide și specializate a fost solicitat un elicopter SMURD. Victima, un tânăr, a fost preluată aerian pentru a fi transportată către spital, având leziuni serioase rezultate în urma impactului.