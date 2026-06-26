Părinții unei fetițe de 3 ani din New York, moartă în mizerie și acoperită de păduchi, au fost condamnați. Tatăl: „Și în ziua de azi îmi doresc să fi murit eu”

Matthew și Samantha Dylewski, părinții micuței Joycelynn, o fetiță de doar 3 ani din statul New York care a murit în urma unei neglijențe extreme, au fost condamnați la închisoare. Samantha și-a aflat pedeapsa pe 8 iunie 2026, iar Matthew a fost condamnat pe 22 iunie 2026, după ce ambii au pledat vinovați pentru omor din culpă prin neglijență criminală. Cazul a șocat Statele Unite și a determinat autoritățile să propună o lege care să înăsprească pedepsele pentru astfel de infracțiuni împotriva copiilor.

Condamnați la pedeapsa maximă pentru moartea fiicei lor

Matthew și Samantha Dylewski au fost condamnați la pedepse cuprinse între 16 luni și 4 ani de închisoare, după ce au pledat vinovați pentru omor din culpă prin neglijență criminală în legătură cu moartea fiicei lor, Joycelynn, în vârstă de 3 ani.

Inițial, cei doi au fost acuzați și de câte cinci infracțiuni privind punerea în pericol a bunăstării unui copil, câte una pentru fiecare dintre cei cinci copii ai familiei. Aceste acuzații au fost ulterior retrase. Ceilalți patru copii au fost plasați în grija rudelor, iar instanța a emis un ordin de protecție care le interzice părinților să se apropie de ei.

Samantha Dylewski a fost condamnată pe 8 iunie, iar pe 22 iunie aceeași pedeapsă a fost pronunțată și în cazul lui Matthew Dylewski.

Apelul la 911 și imaginile care au îngrozit anchetatorii

Ancheta a început în februarie 2025, după ce echipajele de intervenție au fost chemate la locuința familiei din Corinth, comitatul Saratoga, în urma unui apel care anunța că Joycelynn nu mai putea respira. Fetița a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Fotografiile realizate în apartamentul familiei au surprins camere pline de gunoaie și resturi, iar locuința a fost ulterior declarată improprie pentru locuire.

Biroul Șerifului din comitatul Saratoga a stabilit ulterior că moartea copilului a fost un caz de omucidere provocată de complicațiile unei „neglijențe acute și cronice”.

Păduchi netratați, anemie și lipsa totală a îngrijirilor medicale

Raportul anchetatorilor descrie condiții greu de imaginat. Joycelynn avea părul extrem de încâlcit și trăia într-un mediu insalubru. Copila suferea de o infestare severă cu păduchi, rămasă netratată timp de săptămâni sau chiar luni, situație care, potrivit autorităților, a provocat anemie.

Anchetatorii au mai descoperit că dinții fetiței erau grav afectați de carii și că aceasta nu primise niciun fel de îngrijiri medicale în cele zece luni dinaintea morții.

Mai mult, în organismul copilului a fost găsit medicamentul clonidină, deși acesta nu îi fusese prescris.

Tatăl: „Și în ziua de azi îmi doresc să fi murit eu”

La pronunțarea sentinței, Matthew Dylewski și-a recunoscut responsabilitatea și a făcut o declarație care a atras atenția tuturor celor prezenți în sala de judecată.

„Și în ziua de azi îmi doresc să fi murit eu.”

Judecătorul nu a fost însă impresionat de declarație și a subliniat că părinții aveau obligația fundamentală de a-și proteja copilul.

„Întreaga voastră responsabilitate, și este un dar să ai un copil, era să o păstrați în siguranță.”

Adresându-se direct tatălui, magistratul a adăugat:

„Întreaga ta responsabilitate ca părinte era să o ții în siguranță. Ai eșuat în cel mai îngrozitor mod posibil.”

De asemenea, judecătorul a descris condițiile din apartament drept „deplorabile și complet nepotrivite pentru ca un copil să trăiască acolo”.

Cazul ar putea schimba legea în statul New York

Moartea lui Joycelynn a provocat reacții puternice în rândul autorităților și al opiniei publice. Senatorul Jim Tedisco și alți parlamentari locali promovează în prezent „Legea Joycelynn”, un proiect legislativ care ar înăspri drastic pedepsele pentru persoanele condamnate pentru omor din culpă prin neglijență criminală asupra unui copil.

Dacă va fi adoptată, noua lege ar crește pedeapsa maximă de la nivelul actual la 20 de ani de închisoare până la detenție pe viață, în încercarea de a preveni tragedii similare în viitor.

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