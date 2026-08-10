Cum a aflat Alina Pușcaș despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău. Ce mesaj a primit de la un fan

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Aceasta se luptă împotriva cancerului, iar fanii din România și cei din industrie i-au transmis mesaje emoționante. Totuși, Alina Pușcaș, cu care este confundată adesea, a aflat într-un mod ireal despre fotomodel.

Alina Pușcău și Alina Pușcaș sunt două personalități cunoscute în România. Ele sunt adesea confundate din cauza numelui asemănător. Acest lucru s-a întâmplat chiar recent, atunci când fotomodelul a confirmat că are cancer. Prezentatoarea TV a primit un mesaj de la un fan care i-a scris cuvinte de susținere, iar ea nu înțelegea ce se întâmplă. Astfel, a aflat vestea tristă despre Alina Pușcău.

Cum a aflat Alina Pușcaș despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău

Vedeta a transmis în mediul online un mesaj prin care a explicat că a aflat despre asta de la un fan. Speriată de ce i-a scris persoana respectivă, a vrut să clarifice totul pe pagina sa, pentru a nu mai exista confuzii.

Azi m-am trezit cu un mesaj destul de dubios, încă de la prima propoziție, din partea unei urmăritoare, care se pare că mă urmărește de niște ani de zile. Se vedea clar că este un mesaj plin de durere în suflet și nu înțelegeam. Îmi spunea că trebuie să am încredere, că sigur o să mă fac bine, că sigur totul este trecător și cu credință în suflet sigur o să depășesc aceste momente, că trebuie să mă gândesc numai la copii, a transmis Alina Pușcaș.

De asemenea, ea a continuat să spună că vestea a dărâmat-o, așa cum s-a întâmplat cu toți cei care o cunosc pe Alina Pușcău.

Așa am aflat, practic, că de fapt, Alina Pușcău nu eu, Alina Pușcaș, suferă de cancer. Mi se pare îngrozitor!, a declarat prezentatoarea TV.

Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament

Aflată în California pentru tratament, Alina Pușcău a împărtășit cu fanii ei că nu a avut dureri și că se simte bine. De asemenea, a spus că s-a aranjat și cu zâmbetul pe buze s-a dus la biserică, să se roage pentru ea și pentru cei care i-au fost alături în aceste clipe.

M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine. Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țara, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

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