Acasă » Știri » Cum a aflat Alina Pușcaș despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău. Ce mesaj a primit de la un fan

Cum a aflat Alina Pușcaș despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău. Ce mesaj a primit de la un fan

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 14:30
Cum a aflat Alina Pușcaș despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău. Ce mesaj a primit de la un fan
Alina Pușcaș despre Alina Pușcău/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Aceasta se luptă împotriva cancerului, iar fanii din România și cei din industrie i-au transmis mesaje emoționante. Totuși, Alina Pușcaș, cu care este confundată adesea, a aflat într-un mod ireal despre fotomodel.

Alina Pușcău și Alina Pușcaș sunt două personalități cunoscute în România. Ele sunt adesea confundate din cauza numelui asemănător. Acest lucru s-a întâmplat chiar recent, atunci când fotomodelul a confirmat că are cancer. Prezentatoarea TV a primit un mesaj de la un fan care i-a scris cuvinte de susținere, iar ea nu înțelegea ce se întâmplă. Astfel, a aflat vestea tristă despre Alina Pușcău.

Cum a aflat Alina Pușcaș despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău

Vedeta a transmis în mediul online un mesaj prin care a explicat că a aflat despre asta de la un fan. Speriată de ce i-a scris persoana respectivă, a vrut să clarifice totul pe pagina sa, pentru a nu mai exista confuzii.

Azi m-am trezit cu un mesaj destul de dubios, încă de la prima propoziție, din partea unei urmăritoare, care se pare că mă urmărește de niște ani de zile. Se vedea clar că este un mesaj plin de durere în suflet și nu înțelegeam. Îmi spunea că trebuie să am încredere, că sigur o să mă fac bine, că sigur totul este trecător și cu credință în suflet sigur o să depășesc aceste momente, că trebuie să mă gândesc numai la copii, a transmis Alina Pușcaș.

De asemenea, ea a continuat să spună că vestea a dărâmat-o, așa cum s-a întâmplat cu toți cei care o cunosc pe Alina Pușcău.

Așa am aflat, practic, că de fapt, Alina Pușcău nu eu, Alina Pușcaș, suferă de cancer. Mi se pare îngrozitor!, a declarat prezentatoarea TV.

Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament

Aflată în California pentru tratament, Alina Pușcău a împărtășit cu fanii ei că nu a avut dureri și că se simte bine. De asemenea, a spus că s-a aranjat și cu zâmbetul pe buze s-a dus la biserică, să se roage pentru ea și pentru cei care i-au fost alături în aceste clipe.

M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine.

Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țara, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

VEZI ȘI: Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament

Alina Pușcău, mărturisiri despre debutul bolii. Ce s-a întâmplat în timp ce făcea sport acasă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Știri
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Știri
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este recomandat tuturor
Adevarul
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este...
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
Digi24
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din...
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Mediafax
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
Click.ro
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase...
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce reacție au avut polițiștii
Digi24
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat...
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
Promotor.ro
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Descopera.ro
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești ...
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”
Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”
Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul
Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Vezi toate știrile