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Și-a presimțit moartea înainte de accident. Românca din Italia a lăsat un mesaj cutremurător

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 12:48
Și-a presimțit moartea înainte de accident. Românca din Italia a lăsat un mesaj cutremurător
„Nu mai pot...” Reacția sfâșietoare a bărbatului care și-a pierdut iubita într-un accident cumplit
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Bărbatul care și-a pierdut iubita într-un accident cumplit a oferit o reacție sfâșietoare. O duminică ce trebuia să fie plină de fericire s-a transformat într-un scenariu de film de groază pentru Mirela Nicoleta Rusu, o româncă în vârstă de 41 de ani stabilită în Italia, căreia pasiunea pentru ciclism i-a dictat sentința la moarte lângă Palermo.

Partenerul ei de viață, Andrea Calandra, a scris un mesaj emoționant pentru femeia cu care își împărțea viața. El a spus trece prin clipe cumplite și că nimic nu va mai fi la fel. Acesta a mărturisit că nu o va uita niciodată și că o va iubi toată viața.

Reacția bărbatului care și-a pierdut iubita într-un accident cumplit

Răpus de o vinovăție apăsătoare, partenerul româncei a mărturisit, cu ultimele fărâme de putere, că suferă dincolo de limitele umane și că se află în fața unui hău atât de adânc încât pur și simplu nu știe dacă va mai putea vreodată să vadă lumina de la capătul tunelului sau să treacă peste această tragedie.

„Se spune că este nevoie de timp… dar nimic nu va mai fi la fel, viața mea nu va mai fi la fel și, probabil, nici nu va mai avea prea mult sens să o trăiesc. Îmi amintesc încă prima dată când te-am întâlnit, erai atât de frumoasă, atât de luminoasă și plină de viață.

„Nu mai pot...” Reacția sfâșietoare a bărbatului care și-a pierdut iubita într-un accident cumplit
„Nu mai pot…” Reacția sfâșietoare a bărbatului care și-a pierdut iubita într-un accident cumplit

Pasiunea împărtășită, visurile noastre și proiectele împreună… apoi un impact puternic, unul dintre acelea pe care cu greu ajungi să le crezi, iar tu, iubirea mea, ne-ai părăsit atât de devreme, lăsând un gol de neacoperit… mă uit la fotografii, la amintiri, și pare că trăiesc ceva ireal.

Prea multă durere, una dintre acelea care îți strâng tare pieptul, până îți taie respirația; nu mai sunt lacrimi, nici voce… doar tăcere, acea tăcere asurzitoare care te distruge pe dinăuntru. Trec minutele, orele, dar de fiecare dată când închid ochii te văd acolo… atât de fragilă și lipsită de apărare. Trebuia să fiu eu acolo, nu tu. Dă-le putere surorilor/fraților tăi și părinților tăi să continue. Eu nu mai pot… sunt sigur că ne vom revedea. Drum bun, iubirea mea”, a spus el.

Parcă și-ar fi prevestit sfârșitul tragic

Parcă și-ar fi prevestit sfârșitul tragic! Cu doar un strop de timp înainte ca bolidul să o spulbere, Mirela distribui un text-manifest pe contul ei, cerând disperată respect în trafic pentru cei pe două roți. Rândurile scrise de ea par acum un strigăt din mormânt.

„Când treceți pe lângă noi, adesea atingându-ne la limită, trebuie să știți că noi nu avem caroserie sau airbag. Avem doar un tricou și speranța că vă uitați la drum. Eu, ca și alți bicicliști, vrem doar să ne întoarcem acasă, la fel ca voi”,a spus ea.

Din păcate, un șofer de 38 de ani, aflat la volanul unui Fiat 500X, a intrat într-o depășire interzisă, peste linia continuă, și a izbit în plin plutonul de bicicliști. Românca a pierit pe loc, fără nicio șansă în fața impactului devastator. Prietenii femeii sunt devastați, iar mesajele de condoleanțe curg neîncetat.

„Un ciclist nu moare niciodată, pur și simplu ajunge la cea mai înaltă cățărare pe care «Cineva» de acolo de sus i-o destinase.”

„Va rămâne pentru totdeauna zâmbetul tău molipsitor… niciodată banal! Sufletul tău blând, altruist și generos va fi greu de uitat…”, sunt doar câteva dintre mesajele apropiaților.

Chiar și oficialii din sportul pe două roți din Italia au reacționat imediat prin instituția Federciclismo Sicilia.

„Vrem să te amintim așa, Nicoleta. Cu zâmbetul tău molipsitor și luminos, așa cum molipsitoare era dragostea ta pentru bicicletă. Astăzi, încă un omor rutier, provocat din nou de un pirat al șoselelor, ne-a luat o viață. Toate acestea nu mai sunt acceptabile, nu mai sunt suportabile. Familiei sale, dragului nostru Andrea Calandra și președintelui ASD Sport e Nutrition le transmitem îmbrățișarea noastră și cele mai sincere condoleanțe”, au spus aceștia.

Trupul neînsuflețit al româncei urmează să fie repatriat în România pentru înmormântare, iar pe platforma GoFundMe s-a deschis deja o strângere de fonduri pentru a ajuta familia îngenuncheată de această tragedie imensă.

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