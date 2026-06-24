Constandin Marcu a murit la 28 de ani. Tânărul din Brașov a pierit într-un accident rutier

Un accident teribil a avut loc între Săcele și Tărlugeni. Un tânăr de doar 28 de ani și-a pierdut viața. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru el. Bărbatul era angajat la Parc Aventura din Brașov, iar colegii lui au transmis un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare.

Marcu, un bărbat de doar 28 de ani, și-a pierdut viața în urma unui accident rutier cumplit. Totul s-a petrecut pe DJ 103B, între Săcele și Tărlugeni. Acesta s-ar fi angajat într-o depășire și a intrat în coliziune frontală cu un autocamion care circula pe sens opus. Impactul a fost atât de puternic, încât medicii ajunși la locul incidentului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Colegii de la Parc Aventura din Brașov sunt în doliu.

Angajatul de la Parc Aventura s-a stins din viață din cauza unui accident rutier

Este doliu în comunitatea de la Parc Aventura din Brașov. Un angajat, Marcu, s-a stins din viață la doar 28 de ani. Bărbatul se afla pe DJ 103B, între Săcele și Tărlugeni, atunci când a intrat într-o depășire în coliziune frontală cu un autocamion care circula pe sens opus. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, însă impactul fiind atât de puternic nu au mai putut face nimic, decât să constate decesul.

Colegii săi sunt acum îndoliați și au postat un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare. Aceștia au scos la suprafață pasiunea bărbatului pentru aventură. De asemenea, au adus în prim plan energia și optimismul pe care le avea.

Cu inimile împietrite de durere, anunțăm plecarea timpurie a colegului nostru drag Marcu.

Întreaga echipă Parc Aventura Brașov este profund devastată de vestea tragicului accident care i-a curmat viața mult prea devreme.

Marcu a fost un om plin de energie, pasionat de înălțimi și mereu pregătit să ofere un zâmbet sau o mână de ajutor colegilor și vizitatorilor.

Golul pe care îl lasă în comunitatea noastră este uriaș și de neînlocuit.

În aceste momente de cumplită suferință, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, rudelor și tuturor celor care l-au iubit. Suntem alături de voi cu gândurile și rugăciunile noastre.

Îți mulțumim pentru tot ce ai fost pentru noi!

Zbor lin către stele, dragul nostru Marcu!

Rămâi pentru totdeauna în inimile noastre, au scris colegii lui Marcu.

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