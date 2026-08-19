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TEST IQ | Poți vedea animalul ascuns în această iluzie optică virală? Dacă da, ești un geniu

De: David Ioan 19/08/2026 | 10:28
TEST IQ | Poți vedea animalul ascuns în această iluzie optică virală? Dacă da, ești un geniu
TEST IQ | Poți vedea animalul ascuns în această iluzie optică virală? Dacă da, ești un geniu
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o nouă iluzie optică menită să-ţi testeze atenția și capacitatea de observație. Imaginea ascunde un animal, iar provocarea a devenit virală tocmai datorită dificultății ei.

Se spune adesea că doar persoanele cu un coeficient de inteligență ridicat reușesc să identifice rapid elementul ascuns, motiv pentru care testul a atras numeroși curioși.

Test IQ

Testele de inteligență, dezvoltate inițial de psihologul francez Alfred Binet, sunt concepute în diverse forme, de la șiruri logice și ecuații, până la puzzle-uri vizuale. Iluziile optice fac parte din această categorie, fiind folosite frecvent pentru a evalua modul în care creierul procesează informațiile vizuale și identifică detalii subtile.

 

Provocarea prezentată este considerată utilă pentru cei care vor să își verifice nivelul de atenție și gândirea analitică. Deși pare simplă la prima vedere, imaginea este construită astfel încât să inducă în eroare privirea, obligând observatorul să analizeze cu atenție fiecare formă și contur.

Poți vedea animalul ascuns în această iluzie optică virală?

Mulți participanți au întâmpinat dificultăți în a descifra animalul ascuns, însă acest lucru nu indică lipsa abilităților cognitive. Exersarea cu astfel de teste ajută la îmbunătățirea concentrării și a percepției vizuale. Pentru cei care au reușit să identifice elementul corect, provocarea a reprezentat o confirmare a atenției sporite.

Animalul ascuns în imagine este o zebră, conturul ei fiind integrat subtil în structura grafică.

Privirea atentă asupra fotografiei dezvăluie silueta caracteristică, însă doar după o analiză detaliată.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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