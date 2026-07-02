Adina Buzatu, adevărul despre fenomenul Pitti Uomo. Ce se întâmplă în culisele celui mai mare festival de modă: „Povestea reală e în spatele ușilor închise”

Pentru mulți, imaginile virale de la Pitti Uomo par doar un festival al influencerilor și al modei extravagante. În realitate, însă, lucrurile stau cu totul diferit, iar cea care ne explică ce se asunde în spatele acestor imagini perfecte este chiar Adina Buzatu. Stilistul dezvăluie pentru CANCAN.RO, despre parteneriatele care se creează, dar și cum ajung piesele vestimentare în magazinele sale.

De două ori pe ani, străzile din Florența se transformă într-un adevărat podium în aer liber. Costume impecabile, pantofi, accesorii atent alese și sute de oameni care încearcă să surpindă cele mai spectaculoase apariții al celui mai mare târg internațional ajuns la a 110-a ediție. Cu toate acestea, nu știm ce se întâmplă, de fapt, în spatele acestui eveniment grandios.

Pentru a descifra misterul prezentărilor Pitti Uomo, Adina Buzatu a făcut mărturisiri uimitoare pentru CANCAN.RO.

Adina Buzatu ne spune adevărul din spatele Pitti Uomo

Cunsoscută drept unul dintre cei mai apreciați stiliști din România și femeia care a schimbat percepția asupra eleganței masculine, Adina Buzatu participă de aproape un sfert de secol la evenimentele Pitti Uomo. Potrivit consultantului vestimentar, imaginile spectaculoase surprinse pe străzile Florenței reprezintă doar „cireașa de pe tort”, în timp ce adevărata miză se joacă în spatele ușilor închise.

În fiecare an apar aceleași imagini din Florența. Bărbați îmbrăcați impecabil, sute de fotografi și camere video la fiecare colț de stradă. Mulți cred că este un spectacol pentru influenceri. Este exact invers. După aproape 25 de ani în care merg constant la Pitti Uomo, fiecare ediție îmi aduce ceva nou. Moda masculină evoluează permanent, iar aici vezi schimbările înainte să ajungă în magazine. Ceea ce vede publicul reprezintă doar o mică parte din ceea ce se întâmplă acolo. Restul este business. Pitti Uomo este unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate modei masculine. De două ori pe an, sute de branduri își prezintă viitoarele colecții, iar mii de cumpărători, retaileri, producători de țesături și specialiști din întreaga lume decid ce va ajunge în magazine în sezonul următor. Mulți sunt surprinși când le spun că oamenii cei mai importanți de la Pitti Uomo sunt, de multe ori, cei pe care nici nu îi observi. Directorii marilor fabrici, proprietarii brandurilor, cumpărătorii și oamenii care iau deciziile nu își petrec ziua în fața aparatelor foto. Sunt în întâlniri, analizează colecții, discută despre țesături, dezvoltă produse și negociază comenzile pentru sezonul următor, a declarat Adina Buzatu pentru CANCAN.RO

Adina Buzatu: „Eu vin aici cu un obiectiv foarte clar”

De-a lungul anilor, antreprenoarea și-a construit o rețea de parteneri internaționali și merge la celebrul târg cu scopul de a alege cele mai bune produse și tendințe care vor ajunge ulterior în garderoba clienților săi.

Eu vin aici cu un obiectiv foarte clar. În doar câteva zile am întâlniri cu zeci de parteneri internaționali, analizez sute de produse și definitivez selecțiile și comenzile pentru colecțiile care vor ajunge în magazine peste două sezoane. Este cea mai eficientă modalitate de a avea o imagine de ansamblu asupra pieței. Altfel, ar însemna să vizitez fiecare producător, fiecare fabrică și fiecare showroom separat, în țări diferite. Aici pot compara totul în același loc. Pot vedea imediat diferențele de calitate dintre țesături, construcția unui sacou, noile tehnologii, culorile și direcțiile în care se îndreaptă moda masculină. Asta îmi permite să fac ceea ce consider cea mai importantă parte a meseriei mele: să curatoriez cu atenție ceea ce merită să ajungă în garderoba clienților mei, nu doar ceea ce este la modă. De asemenea, acesta este modul în care reușim să oferim cea mai bună calitate de pe piață la cel mai bun preț. Întotdeauna am considerat că adevărata valoare stă în raportul calitate-preț. De aceea caut permanent produse din ce în ce mai bune, la un preț cât mai corect și mai accesibil pentru clienții mei. După aproape 25 de ani și zeci de ediții, mulți dintre partenerii pe care îi întâlnesc aici mi-au devenit și prieteni. Pentru unii dintre noi, cele două ediții anuale ale Pitti Uomo sunt și ocazia de a ne revedea, după luni întregi în care fiecare este într-un alt colț al lumii. Poate tocmai de aceea, pentru mine, Pitti Uomo înseamnă mult mai mult decât un târg. Data viitoare când vedeți imagini spectaculoase de la Pitti Uomo, să știți că povestea reală nu este pe stradă, ci în întâlnirile din spatele ușilor închise. Iar rezultatul acelor întâlniri ajunge ulterior în magazine, sub forma colecțiilor de care vă veți bucura peste două sezoane, a mai spus designerița pentru CANCAN.RO

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