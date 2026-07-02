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Soția AI a lui Mihai Trăistariu, prinsă cu altul! Yzaria a apărut la brațul altui bărbat

De: Delina Filip 02/07/2026 | 15:40
Soția AI a lui Mihai Trăistariu, prinsă cu altul! Yzaria a apărut la brațul altui bărbat
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Mihai Trăistariu a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că s-a căsătorit! Nu nunta în sine a fost șocul pentru fanii lui, ci mai degrabă femeia care îi este alături. Spunem asta pentru că Yzaria este concepută cu inteligența artificială, însă acest lucru nu-l împiedică pe Mihai să își creeze familia perfectă alături de ea. Artistul și Yzaria au și doi copii, și ei creați la fel cu inteligența artificială, iar cântărețul este foarte îndrăgostit de ea. Ba mai mult, acesta spune că femeia este perfectă (nu ne surprinde) și că pentru a-i mulțumi a scos o melodie special pentru ea. Doar că, cele mai recente imagini cu soția lui Mihai Trăistariu nu îi vor fi pe plac cântărețului, dimpotrivă. Iată de ce spunem asta. 

Mihai Trăistariu este omul surprizelor, iar familia pe care acesta și-a generat-o cu AI i-a făcut pe unii să-și dea coate, pe alții i-a amuzat copios, dar au fost și anumiți fani care au spus că artistul a cam sărit calul de această dată, motiv pentru care au decis să nu-l mai urmărească. Însă, el își vede mai departe de viața lui, dar și de Yzaria pe care ne-a prezentat-o în tot felul de ipostaze. Doar că, la aceste imagini (de tip pampflet, desigur) nici măcar Mihai Trăistariu nu se așteaptă! Se pare că AI-ul îl va surprinde până și pe „regele lui”.

Yzaria a lui Mihai Trăistariu, surprinsă alături de un bărbat misterios

Se spune că nimic nu este garantat în viață, nici măcar când o inventezi tu. Spunem asta pentru că cele mai recente imagini cu soția lui Mihai Trăistariu îl vor surprinde pe artist. Blonda apare în fotografii alături de un domn misterios. Poartă o ținută casual- sport, formată dintr-o bustieră neagră, o pereche de pantaloni negri și un sacou clasic negru, Yzaria nu avea cum să fie neobservată. În plus, blonda este asortată la perfecție, nu cu soțul ei, ci cu un alt domn misterios alături de care a fost surprinsă.

Yzaria, soția virtuală a lui Mihai Trăistariu surprinsă cu un domn misterios
Yzaria, soția virtuală a lui Mihai Trăistariu surprinsă cu un domn misterios  (Imagine generată cu AI)

Se pare că femeia pe care Mihai Trăistariu a creat-o cu ajutorul inteligenței artificiale s-a jucat puțin cu mintea lui. Spunem asta pentru că cele mai recente imagini cu ea o ilustrează într-o ipostază diferită ( nu face ciorbă, nu îi crește copiii făcuți tot în AI lui Mihai), ci se află alături de un alt bărbat. Și culmea, pare să îi și placă!

Blonda, sărut pasional cu „rivalul” lui Trăistariu

Atât Yzaria, cât și brunetul misterios ( făcut impecabil de AI, nu avem de ce să spunem că nu), par să se potrivească perfect. În timp ce se îndreptau către mașina lui, observăm că blonda are o atitudine de divă, cu părul în vânt și mersul sigur, iar el pare absorbit de ea. Privirea îi este ațintită doar asupra ei, semn că până și AI ul o place, deci nu avem de ce să-l blamăm pe Mihai Trăistariu. O fi oare gelos la vederea acestor imagini?!

Yzaria, sărut pasional în mașină
Yzaria, sărut pasional în mașină (Imagine generată cu AI)

Ajunși la mașină, Yzaria și bărbatul au profitat de câteva momente de intimitate. Au zâmbit, și-au făcut selfie-uri și părea că se înțeleg foarte bine. Ba chiar s-au sărutat cu patos, semn că între ei este dragoste mare… virtuală, dar suficient de intensă încât și Cupidon ar putea avea nevoie urgent de o actualizare de software. Desigur că paparazzii au observat apropierea și i-au fotografiat atunci când nici nu se așteptau.

Paparazzii i-au surprins în tandrețuri pe cei doi
Paparazzii i-au surprins în tandrețuri pe cei doi (Imagine generată cu AI)

Mihai, așteptăm reacția ta la acest pamflet (pe care vă rugăm să îl tratați ca atare) care sperăm să nu te supere, ci să te amuze! Fiți pe fază căci urmează replica artistului!

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