Ce a provocat valul de râsete la „nunta” lui Mihai Trăistariu. Artistul a povestit totul

Mihai Trăistariu a atras din nou atenția fanilor din mediul online printr-o apariție neobișnuită. Artistul a folosit tehnologia inteligenței artificiale pentru a crea o imagine care îl înfățișează în ziua nunții, deși un astfel de moment nu a avut loc în realitate.

Fotografia generată digital îl prezintă îmbrăcat în costum de mire, alături de o parteneră fictivă, realizată tot cu ajutorul AI-ului. Rezultatul a stârnit curiozitatea urmăritorilor, care au reacționat imediat la ipostaza inedită în care a ales să se prezinte cântărețul.

„Poză de la nunta mea”

Distrat de imaginea creată cu ajutorul inteligenței artificiale, Mihai Trăistariu a decis să o publice pe conturile sale de socializare. Artistul a tratat situația cu umor și a făcut câteva remarci ironice despre o posibilă căsătorie. Postarea sa a atras rapid atenția urmăritorilor, generând numeroase comentarii și reacții.

„Poză de la nunta mea. Da, i-am cerut lui Chatty să călătorească în viitorul apropiat și să-mi facă rost de o poză de la nunta mea. Pe doamna Trăistariu o cheamă Yzaria, ca să știți…”, a fost mesajul plin de umor transmis de artist.

Postarea nu a trecut neobservată de urmăritorii artistului, care s-au grăbit să își exprime părerile în comentarii. Mulți dintre aceștia au intrat în jocul propus de imaginea generată cu inteligența artificială și au făcut glume pe seama „marelui eveniment”, adresându-i mesaje amuzante și felicitări fictive, ca și cum nunta ar fi avut loc cu adevărat.

„Am vrut să fiu supărată azi, dar m-a găsit algoritmul.” „N-ai cum să fii supărat când vezi așa ceva. Let’s celebrate! Scoate șampania!” „Să ne treacă Mihăiță pe invitație.” „Sunt cu colegii la cafea și vă urăm casă de piatră!” „Îți doresc să-ți găsești fata potrivită!”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților la postarea artistului.

Cum își imaginează Mihai Trăistariu nunta visurilor sale

Mihai Trăistariu nu a ascuns niciodată faptul că își dorește să aibă propria familie și să experimenteze, la un moment dat, rolul de părinte. Cu toate acestea, artistul spune că încă nu a întâlnit persoana alături de care să își vadă întreaga viață.

De-a lungul anilor, cântărețul a vorbit în repetate rânduri despre planurile sale personale și despre felul în care își imaginează unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Acesta a descris atât atmosfera pe care și-ar dori să o aibă la nuntă, cât și locul în care visează să petreacă primele clipe alături de viitoarea sa soție după căsătorie.

„Unde aș face luna de miere? Să mă gândesc… felul meu e introvertit, sunt un tip timid și pustinc așa, nu prea ies în găști de prieteni, iar dacă sunt invitat la petreceri nu mă duc, nu am fost când sunt chemat la nunți, inventez că am concerte, sper să nu vă supărați pe mine, dar nu sunt stilul. Atunci să îmi fac o nuntă cu fast, nu mă văd cu 1000 de invitați, deși ar putea să vină și 1000 de fani. Eu dacă îmi pun mintea, fac o nuntă de nuntă, dar nu sunt stilul, sunt așa liniștit, atunci luna de miere o să fie o chestie romantică, nu știu într-un Paris, într-o Roma. Noi doi să ieșim seara la plimbare, la niște restaurante, vin roșu, liniște aș căuta la mine în luna de miere”, spunea Mihai Trăistariu, în urmă cu ceva timp.

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