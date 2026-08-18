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Ce face Oana Roman în fiecare dimineață. Vedeta a dezvăluit ce consumă la prima oră

De: Irina Vlad 18/08/2026 | 10:13
Ce face Oana Roman în fiecare dimineață. Vedeta a dezvăluit ce consumă la prima oră
Oana Roman/ sursă foto: Instagram
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În ultima perioadă, Oana Roman se poate mândri cu o formă fizică de invidiat. A scăpat de câteva kilograme nedorite după ce și-a schimbat stilul de viață și alimentația. Disciplina și adoptarea obiceiurilor sănătoase sunt două dintre secretele transformării. 

Îndrumată de profesioniști, se poate spune că Oana Roman a ajuns la una dintre cele mai bune versiuni ale sale. Cu ajutorul unui medic nutriționist, creatoarea de conținut și-a schimbat radical stilul de viață și obiceiurile dăunătoare. Recent, ea a dezvăluit că a reușit să „topească” aproape 12 kilograme în doar patru luni.

Oana Roman: „De ceva vreme mi-am format un obicei bun”

Recent, Oana Roman a devzăluit care este rutina sa în fiecare dimineață. Modul în care își începe ziua dictează adesea starea și energia pentru restul orelor. După un somn odihnitor, dimineața începe cu o regulă strictă de hidratare. Înainte de cafea, ea își ia suplimentele alimentare și bea un pahar mare cu apă pe stomacul gol.

„De ceva vreme mi-am format un obicei bun. Dimineața, înainte să beau cafea, îmi iau suplimentele și beau un pahar mare cu apă la temperatura camerei”, a scris Oana Roman pe social media.

sursă foto: Instagram @oanaroman

Creatoarea de conținut a subliniat că, dincolo de grija pentru aspectul fizic, miza principală a fost sănătatea și vitalitatea sa. În plus, schimbarea stilului de viață a vizat-o direct și pe Isabela, fiica sa și a lui Marius Elisei, adoptând împreună noile reguli și rutine zilnice.

Am început împreună cu Iza un periplu foarte bine monitorizat, am mers la doctor, am făcut analize. Ne-a dat un plan bun, mergem la control la două săptămâni. Facem o dietă anume, un tratament anume, luăm niște suplimente anume, e un întreg proces, nu se poate lua așa de capul lui. Nu o slăbire bruscă. Maximum un kilogram pe săptămână. Am slăbit aproape 12 kilograme în patru luni, a povestit Oana Roman.

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