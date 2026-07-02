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Cerere în căsătorie pe Empire State Building. Cine sunt cei 2 tineri care au escaladat ilegal zgârie-norul din New York

De: Denisa Crăciun 02/07/2026 | 17:41
Cerere în căsătorie pe Empire State Building/ sursa foto: captură video TikTok
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Doi ruși pasionați de rooftooping s-au urcat miercuri, 1 iulie, pe emblematica clădire Empire State Building din New York. El și-a dus iubita acolo pentru o aventură, dar care s-a încheiat cu o cerere în căsătorie. Momentul a ajuns rapid viral pe rețelele de socializare.

Angela Nikolau și Vania Beerkus s-au urcat pe antena de telecomunicații montată de pe Empire State Building, la aproximativ 443 de metri deasupra pământului. Aceștia erau îmbrăcați în costume negre, fără mâneci, iar scopul lor a fost să își satisfacă spiritul de aventurieri pe care îl au. Totuși, cererea în căsătorie a fost una spectaculoasă și riscantă în același timp. Polițiștii au ajuns imediat la clădire, însă nu înainte ca totul să fie imortalizat prin fotografii și videoclipuri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine sunt cei doi tineri ruși care s-au urcat pe Empire State Building

Cei doi tineri s-au născut la Moscova și sunt pasionați de urcări ilegale pe clădiri înalte. Angela Nikolau are 33 de ani, iar Vania Beerkus 32. În anul 2024, aceștia au fost protagoniștii unui documentar de succes de pe Netflix, intitulat „Skywalkers: A Love Story”. Femeia a fost acrobată și gimnastă și provine dintr-o familie de artiști. El este fotograf și rooftooper.

Momentul neașteptat a devenit viral, mai ales că nici în acest moment nu se cunosc detalii despre cum au reușit să ajungă acolo. Din primele informații, ar fi urcat pe o treaptă de la etajul 103, care este folosită în mod obișnuit pentru întreținerea rezervorului de apă al clădirii. Vizitatorii pot urca doar până la etajul 102, neavând acces la următorul nivel. Așadar, rămâne un mister cum a urcat cuplul atât de sus.

Cum a decurs cererea în căsătorie și ce a urmat după

Angela și Vania și-au petrecut în jur de 10 minute deasupra străzilor din Manhattan. Bărbatul a vrut să o impresioneze, ea și-a dat masca jos și a descoperit cum el este așezat în genunchi și îi pune cea mai importantă întrebare. De asemenea, el a folosit și un banner pe care scria: „Când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea”. Momentul a fost filmat, iar cei doi au postat imagini inedite pe rețelele de socializare.

Bucuria nu a durat prea mult și asta pentru că la scurt timp, polițiștii au ajuns la clădire și i-au scos de acolo încătușați. Ei sunt acuzați acum de intrare prin efracție, punerea în pericol a siguranței publice, distrugere de proprietate, intrare ilegală și tulburarea ordinii publice. Pe de altă parte, un purtător de cuvânt spune că Empire State Building este de mult timp un loc sigur și memorabil pentru o cerere în căsătorie.

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