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Ryan Lochte, logodit înainte de finalizarea divorțului. Campionul olimpic răspunde criticilor și vorbește despre noul început din viața sa

De: Paul Hangerli 26/06/2026 | 08:10
Ryan Lochte, logodit înainte de finalizarea divorțului. Campionul olimpic răspunde criticilor și vorbește despre noul început din viața sa
Fostul campion olimpic s-a logodit în timpul divorțului, sursa-colaj CANCAN.RO
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Ryan Lochte, unul dintre cei mai titrați înotători din istoria Jocurilor Olimpice, se află din nou în centrul atenției. Multiplu campion olimpic s-a logodit cu iubita sa, Molly Gillihan, însă momentul fericit a fost umbrit de controverse, după ce s-a aflat că divorțul său de Kayla Rae Reid nu este încă finalizat oficial. Criticat pe rețelele sociale, sportivul a explicat situația și a vorbit deschis despre noul capitol din viața sa.

Cerere în căsătorie în locul primei întâlniri

Ryan Lochte a cerut-o în căsătorie pe Molly Gillihan pe 19 iunie, într-un restaurant din Gainesville, Florida, locul unde cei doi au avut prima întâlnire.

Potrivit TMZ, cererea în căsătorie a fost una emoționantă, iar imaginile surprinse la fața locului o arată pe Molly afișând cu mândrie inelul de logodnă după ce a spus „da”.

Vizibil emoționat, fostul campion olimpic a declarat:

„Sunt în al nouălea cer că a acceptat. Sunt fericit că acesta este noul meu început și nu aș fi putut face asta fără ea.”

Controversa care a izbucnit după anunț

Bucuria logodnei a fost însă rapid umbrită de reacțiile din mediul online, după ce s-a aflat că divorțul lui Ryan Lochte de Kayla Rae Reid nu a fost încă aprobat oficial de instanță.

Mulți utilizatori au criticat graba cu care sportivul și-a anunțat logodna, în timp ce alții au catalogat situația drept „un mare semnal de alarmă”.

În fața valului de comentarii, Lochte a publicat un mesaj pe Instagram Story în care a clarificat situația juridică.

„Corecție: Se pare că nu am voie să spun că sunt divorțat până când nu sunt puse toate semnăturile necesare. Așadar, deși am ajuns la un acord, judecătorul nu și-a dat încă aprobarea oficială. Greșeala mea a fost că am crezut că partea dificilă s-a încheiat.”

Sportivul a adăugat:

„Eu și Molly ne dăm seama că acesta ar putea fi doar începutul unui drum foarte greu și obositor. Apreciem rugăciunile voastre în timp ce navigăm prin această nouă realitate.”

Ce spune fosta soție, Kayla Rae Reid

Kayla Rae Reid a confirmat și ea că divorțul nu este încă finalizat.

Potrivit acesteia, în timpul unei audieri recente, judecătorul a cerut clarificări privind statutul lor marital, iar Lochte a recunoscut că sunt încă soț și soție din punct de vedere legal.

Fosta parteneră a sportivului a depus cererea de divorț în 2025, după șapte ani de căsnicie, explicând că a luat această decizie pentru a-și proteja liniștea și viitorul familiei.

O relație care a evoluat rapid

Ryan Lochte și Molly Gillihan și-au făcut publică relația în iulie 2025, deși apropiații susțin că povestea lor de dragoste începuse mai devreme.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul școlii la care învață copiii lor, iar relația a evoluat rapid. În prezent, au ajuns să locuiască împreună și formează o familie extinsă cu șase copii.

În ultimele luni, Lochte nu și-a ascuns sentimentele față de Molly și a vorbit în repetate rânduri despre rolul esențial pe care aceasta l-a avut în viața sa.

Mesajul emoționant dedicat lui Molly

La sfârșitul lunii mai, cu ocazia zilei de naștere a lui Molly Gillihan, Ryan Lochte a publicat un mesaj emoționant pe Instagram.

„Când ai intrat în viața mea, eram pierdut, distrus și, sincer, nu mai știam cine sunt. Apoi ai apărut tu și m-ai iubit pentru ceea ce sunt cu adevărat — nu pentru înotătorul din mine, nu pentru lumina reflectoarelor, nu pentru tot zgomotul din exterior… doar pentru mine. Iar acest tip de iubire mi-a schimbat viața pentru totdeauna.”

El a continuat:

„Ai devenit cea mai bună prietenă a mea, locul meu sigur, liniștea mea și sufletul-pereche pentru care m-am rugat toată viața fără să-mi dau seama. Ai rămas lângă mine când credeam că nu mai valorez nimic, în cele mai întunecate momente, și cumva ai reușit să mă faci să zâmbesc, să râd și să cred din nou în mine.”

Lupta cu dependența și dorința de a merge mai departe

Logodna vine după una dintre cele mai dificile perioade din viața fostului înotător.

În ultimul an, Ryan Lochte a trecut printr-un divorț complicat și a urmat un program de recuperare pentru probleme legate de consumul de droguri.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, sportivul a recunoscut că a apelat la substanțe pentru a face față problemelor personale.

„Am făcut-o doar ca să scap de iadul în care trăiam.”

El a explicat că era vorba în principal despre marijuana și cocaină.

„Da, este îngrozitor”, a spus acesta.

Privind acum în urmă, Lochte mărturisește că regretă profund acea perioadă.

„Mă uit acum la mine și mă întreb: la ce mă gândeam oare atunci?”

Pentru Ryan Lochte, logodna cu Molly Gillihan reprezintă mai mult decât o nouă relație. Este simbolul unui nou început după ani marcați de probleme personale, dependență și despărțiri, chiar dacă din punct de vedere legal trecutul său matrimonial nu este încă închis complet.

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