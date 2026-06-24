Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de mariaj

Relația dintre Jack White și Olivia Jean, a ajuns la final. Potrivit documentelor depuse în instanță, soția cântărețului a inițiat procedura de divorț, punând capăt unei căsnicii care a durat aproape patru ani.

Cererea de divorț a fost înregistrată pe 3 iunie, iar în documente este menționat că despărțirea oficială a avut loc chiar în aceeași zi. Olivia susține că mariajul nu mai poate continua din cauza unei „conduite conjugale inadecvate” din partea artistului.

Deși formularea apare în dosar, nu sunt oferite detalii suplimentare despre motivele care au dus la această acuzație. În statul Tennessee, unde a fost depusă cererea, expresia este utilizată frecvent în procedurile de divorț și reprezintă un termen juridic standard.

Ce așteptări are soția lui Jack White după divorț

În actele înaintate instanței, Olivia Jean afirmă că depinde financiar de veniturile lui Jack White și solicită sprijin material după încheierea căsătoriei. De asemenea, ea cere să rămână beneficiara poliței de asigurare de viață a artistului și solicită ca acesta să continue să îi acopere costurile asigurării medicale.

Totodată, aceasta dorește ca fostul partener să suporte cheltuielile juridice generate de proces. Potrivit documentelor, Olivia speră ca împărțirea bunurilor să fie realizată printr-un acord amiabil, care să fie ulterior aprobat de instanță.

Cei doi artiști au surprins publicul atunci când s-au căsătorit în decembrie 2022, chiar pe scena unui concert susținut de Jack White în orașul Detroit. Evenimentul a început cu o cerere în căsătorie neașteptată, în fața spectatorilor, și s-a transformat rapid într-o ceremonie de nuntă desfășurată live.

Pentru Jack White, această căsătorie a fost a treia. Artistul a mai fost căsătorit cu Meg White între anii 1996-2000 și ulterior cu Karen Elson între 2005 și 2013. Ultima apariție publică a lui Jack White și Olivia Jean împreună a avut loc în aprilie, la New York.

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