Actrița Ana Villafane s-a logodit cu iubitul ei într-un moment total atipic. Inelul de logodnă are un diamant de 2,8 carate

Actrița Ana Villafañe s-a logodit cu iubitul ei, omul de afaceri Anthony „AJ” Parillo, într-un mod inedit. Cererea în căsătorie a fost total neașteptată: cei doi alergau în parcul Hyde din Londra în momentul în care a fost pusă întrebarea cea mare.

Actrița Ana Villafañe s-a logodit

Fosta vedetă a serialului „New Amsterdam”, în vârstă de 37 de ani, se afla la alergat în parcul Hyde din Londra alături de iubitul ei. În acel moment, potrivit The Sun, bărbatul i-a pus întrebarea cea mare în timpul unei pauze, într-un cadru romantic – pe malul unui lac. După cum era de așteptat, Ana a spus „da” și lacrimile de bucurie au început să curgă.

„Alergam prin Hyde Park, în mijlocul valului de căldură din Marea Britanie, când s-a așezat în genunchi lângă apă, chiar lângă Serpentine Bar, și m-a cerut în căsătorie. Am izbucnit imediat în lacrimi. Și, înainte să-mi dau seama ce se întâmplă, toți oamenii din jurul nostru au început să aplaude”, a declarat Villafañe pentru The Sun.

Cerere în căsătorie la jogging

Chiar dacă se aflau în plin val de căldură, cei doi îndrăgostiți au ales să iasă la alergat, o zi care va rămâne pentru totdeauna în amintirile lor. După ce a spus „da”, omul de afaceri Anthony „AJ” Parillo i-a pus Anei Villafañe inelul de logodnă pe deget.

Momentul a fost extrem de copleșitor pentru actriță, care a fost surprinsă plângând și ducându-și des mâinile la față. Cererea în căsătorie a fost întâmpinată de aplauzele britanicilor din parc, care au fost martori fără voie la un eveniment frumos.

În timpul alergării, Ana asculta în căști melodia „Baile Inolvidable” a lui Bad Bunny.

„A făcut ca totul să pară și mai ireal. De atunci plâng întruna și parcă plutesc pe un nor de fericire… deși tot l-am pus să terminăm restul alergării”, a spus actrița.

Inelul de logodnă este special

Potrivit sursei citate, Anthony „AJ” Parillo, partener în cadrul companiei Deloitte, a făcut pe comandă inelul de logodnă care este personalizat. Bijuteria este împodobită cu un diamant rotund de 2,8 carate, cu tăietură brilliant, montat pe o verighetă din aur cu gheare din platină.

Relația Anei Villafañe, învăluită de mister

Nu se cunosc mai multe detalii exacte despre când sau cum a început relația dintre Ana Villafañe și Anthony Parillo. Actrița, care interpretează rolul doctoriței Valentina Castro din serialul „New Amsterdam”, a fost mereu discretă în privința vieții sale personale.

În prezent, Ana joacă rolul actriței Ava Gardner în spectacolul „Sinatra The Musical”, montat în West End, Londra. Recent, Villafañe a publicat pe Instagram fotografii și videoclipuri de la premiera musicalului, declarând:

„Nu voi uita niciodată seara trecută cât voi trăi.”

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