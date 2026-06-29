Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Actrița Ana Villafane s-a logodit cu iubitul ei într-un moment total atipic. Inelul de logodnă are un diamant de 2,8 carate

Actrița Ana Villafane s-a logodit cu iubitul ei într-un moment total atipic. Inelul de logodnă are un diamant de 2,8 carate

De: Irina Maria Daniela 29/06/2026 | 08:10
Actrița Ana Villafane s-a logodit cu iubitul ei într-un moment total atipic. Inelul de logodnă are un diamant de 2,8 carate
Actrița Ana Villafane s-a logodit cu iubitul ei bogat. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Actrița Ana Villafañe s-a logodit cu iubitul ei, omul de afaceri Anthony „AJ” Parillo, într-un mod inedit. Cererea în căsătorie a fost total neașteptată: cei doi alergau în parcul Hyde din Londra în momentul în care a fost pusă întrebarea cea mare.

Actrița Ana Villafañe s-a logodit

Fosta vedetă a serialului „New Amsterdam”, în vârstă de 37 de ani, se afla la alergat în parcul Hyde din Londra alături de iubitul ei. În acel moment, potrivit The Sun, bărbatul i-a pus întrebarea cea mare în timpul unei pauze, într-un cadru romantic – pe malul unui lac. După cum era de așteptat, Ana a spus „da” și lacrimile de bucurie au început să curgă.

„Alergam prin Hyde Park, în mijlocul valului de căldură din Marea Britanie, când s-a așezat în genunchi lângă apă, chiar lângă Serpentine Bar, și m-a cerut în căsătorie. Am izbucnit imediat în lacrimi. Și, înainte să-mi dau seama ce se întâmplă, toți oamenii din jurul nostru au început să aplaude”, a declarat Villafañe pentru The Sun.

Cerere în căsătorie la jogging

Chiar dacă se aflau în plin val de căldură, cei doi îndrăgostiți au ales să iasă la alergat, o zi care va rămâne pentru totdeauna în amintirile lor. După ce a spus „da”, omul de afaceri Anthony „AJ” Parillo i-a pus Anei Villafañe inelul de logodnă pe deget.

Momentul a fost extrem de copleșitor pentru actriță, care a fost surprinsă plângând și ducându-și des mâinile la față. Cererea în căsătorie a fost întâmpinată de aplauzele britanicilor din parc, care au fost martori fără voie la un eveniment frumos.

În timpul alergării, Ana asculta în căști melodia „Baile Inolvidable” a lui Bad Bunny.

„A făcut ca totul să pară și mai ireal. De atunci plâng întruna și parcă plutesc pe un nor de fericire… deși tot l-am pus să terminăm restul alergării”, a spus actrița.

Inelul de logodnă este special

Potrivit sursei citate, Anthony „AJ” Parillo, partener în cadrul companiei Deloitte, a făcut pe comandă inelul de logodnă care este personalizat. Bijuteria este împodobită cu un diamant rotund de 2,8 carate, cu tăietură brilliant, montat pe o verighetă din aur cu gheare din platină.

Relația Anei Villafañe, învăluită de mister

Nu se cunosc mai multe detalii exacte despre când sau cum a început relația dintre Ana Villafañe și Anthony Parillo. Actrița, care interpretează rolul doctoriței Valentina Castro din serialul „New Amsterdam”, a fost mereu discretă în privința vieții sale personale.

În prezent, Ana joacă rolul actriței Ava Gardner în spectacolul „Sinatra The Musical”, montat în West End, Londra. Recent, Villafañe a publicat pe Instagram fotografii și videoclipuri de la premiera musicalului, declarând:

„Nu voi uita niciodată seara trecută cât voi trăi.”

CITEȘTE ȘI:

Fratele lui Tom Holland, Sam Holland, calcă pe urmele actorului, care a confirmat recent nunta cu Zendaya

De ce Brad Pitt nu vrea să se însoare cu iubita sa, Ines de Ramon, în ciuda zvonurilor legate de logodnă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prințul Harry ar putea să nu-și mai ia familia cu el în Marea Britanie, după ultimele vești primite
Showbiz internațional
Prințul Harry ar putea să nu-și mai ia familia cu el în Marea Britanie, după ultimele vești primite
Fratele lui Tom Holland, Sam Holland, calcă pe urmele actorului, care a confirmat recent nunta cu Zendaya
Showbiz internațional
Fratele lui Tom Holland, Sam Holland, calcă pe urmele actorului, care a confirmat recent nunta cu Zendaya
Călin Georgescu o ceartă pe Alexandra Alexandrescu: Ați greșit complet
Mediafax
Călin Georgescu o ceartă pe Alexandra Alexandrescu: Ați greșit complet
Călin Georgescu, ultima emisiune la Realitatea TV? În dialog cu Anca Alexandrescu acuză că a fost invitat doar pentru rating și că ultimul mesaj i-a fost cenzurat. Ce replici aprinse au schimbat cei doi
Gandul.ro
Călin Georgescu, ultima emisiune la Realitatea TV? În dialog cu Anca Alexandrescu acuză...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet...
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
Adevarul
Cum se gătește Caponata Siciliană, mâncarea preferată din copilăria mafioților italieni
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
Digi24
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va...
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Mediafax
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Din ce a ajuns să-și câștige banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a părăsit definitiv România! Fosta cumnată a...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
Click.ro
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum...
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Digi 24
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
go4it.ro
De ce anul 536 d.Hr. a fost cel mai groaznic an din istoria omenirii
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta...
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Călin Georgescu, ultima emisiune la Realitatea TV? În dialog cu Anca Alexandrescu acuză că a fost invitat doar pentru rating și că ultimul mesaj i-a fost cenzurat. Ce replici aprinse au schimbat cei doi
Gandul.ro
Călin Georgescu, ultima emisiune la Realitatea TV? În dialog cu Anca Alexandrescu acuză că a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Supermarketul din România cu cei mai ieftini mici. O caserolă de 600g de mititei costă doar 4.40 lei
Supermarketul din România cu cei mai ieftini mici. O caserolă de 600g de mititei costă doar 4.40 lei
Ce dietă are Erling Haaland, fotbalistul Norvegiei care face furori la Cupa Mondială. Mănâncă alimente ...
Ce dietă are Erling Haaland, fotbalistul Norvegiei care face furori la Cupa Mondială. Mănâncă alimente atipice
Cine transmite la TV finala Cupei Mondiale din 19 iulie. La ce oră începe confruntarea
Cine transmite la TV finala Cupei Mondiale din 19 iulie. La ce oră începe confruntarea
Tragedia prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani. ...
Tragedia prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani. Ce a rugat-o pe patul de moarte
(P) Federația Română de Șah dă startul implementării C.E.S.S., proiectul care aduce noi soluții ...
(P) Federația Română de Șah dă startul implementării C.E.S.S., proiectul care aduce noi soluții digitale pentru educație și șah
Radu Ștefan Bănică și-a scos iubita la defilare prin Capitală într-o ținută incendiară. N-a ...
Radu Ștefan Bănică și-a scos iubita la defilare prin Capitală într-o ținută incendiară. N-a avut nicio șansă să treacă neobservată!
Vezi toate știrile