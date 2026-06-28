Sam Holland, fratele mai mic al actorului Tom Holland, a anunțat că s-a logodit cu iubita sa, Clark Stewart, după 5 ani de relație. Cei doi au făcut anunțul pe Instagram, unde au publicat și o poză cu inelul de logodnă, precum și alte cadre din timpul vacanței petrecute în Scoția, unde a avut loc cererea în căsătorie.

Fratele lui Tom Holland s-a logodit cu iubita sa

Sam Holland are 27 de ani și este de meserie bucătar, dar a cochetat și cu actoria. Se iubește de 5 ani cu Clark Stewart, o tânără cunoscută în industria cinematografică despre care nu se cunosc foarte multe detalii private. Aceasta ar lucra în spatele camerelor de filmat, în producție sau logistică.

Cererea în căsătorie a venit chiar în ziua în care cuplul aniversa 5 ani de relație. Vestea a fost făcută publică ulterior, printr-o postare comună pe Instagram. Cei doi au oferit foarte puține detalii despre moment, dar au postat o imagine cu inelul de logodnă și bucuria pe care pasul cel mare le-a adus-o.

„16.06.26”, au scris cei doi logodnici pe rețelele sociale.

Sam Holland și Clark Stewart s-au logodit în Scoția

Cererea a avut loc în timpul vacanței din Scoția și cei doi au publicat câteva imagini din clipele petrecute acolo. În una din poze, Clark își etalează inelul de logodnă cu diamante, iar în alta este plimbată de Sam în spate, pe plajă.

Printre fotografiile publicate se află și una în care Sam și Clark sărbătoresc evenimentul alături de familia acesteia, la hotelul unde au fost cazați.

Familia lui Sam Holland este extaziată

După marele anunț, familia lui Sam Holland a reacționat în mediul online. Nicola și Dominic Holland, care îi mai au ca fii și pe Harry, de 27 de ani, și Paddy, de 21 de ani, și-au exprimat bucuria în secțiunea de comentarii.

„Cele mai sincere felicitări! Tata și cu mine nu am putea fi mai fericiți pentru voi doi”, au scris aceștia.

Tom Holland s-a căsătorit cu Zendaya

Vestea că Sam Holland s-a logodit vine la câteva zile după ce fratele său mai mare, Tom Holland, a confirmat faptul că el și actrița Zendaya s-au căsătorit în secret, în urmă cu câteva luni. Anunțul a fost făcut în cadrul unui interviu acordat revistei Esquire, în care Tom a comentat și imaginile false generate cu inteligența artificială care au apărut ca fiind de la nunta sa.

Actorul susține că bunica lui a văzut pozele și a crezut că nepotul ei s-a însurat fără să o invite la eveniment. Apoi reporterul l-a întrebat pe Tom Holland dacă restul rudelor au fost și ele păcălite de imaginile generate cu AI, iar acesta a răspuns că au fost prezenți la nunta sa.