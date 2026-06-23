Acasă » Știri » Bianca Mândru de la Casa Iubirii a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă

Bianca Mândru de la Casa Iubirii a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 22:13
Bianca Mândru de la Casa Iubirii a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă
Bianca Mândru a spus marele „da”! Cum arată inelul de logodnă / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bianca Mândru trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta concurentă de la „Casa Iubirii” a împărtășit cu urmăritorii săi o veste care a stârnit imediat numeroase reacții în mediul online. Tânăra a fost cerută în căsătorie.

Momentul special s-a petrecut în timpul unei vacanțe romantice, într-un cadru de poveste, unde cei doi au ales să se bucure de câteva zile de relaxare și liniște. Departe de agitația cotidiană și de atenția publicului, iubitul Biancăi a decis că acesta este momentul potrivit pentru a face marele pas. Cererea în căsătorie a fost una discretă, însă suficient de emoționantă încât să transforme vacanța într-o amintire de neuitat.

Inel cu un diamant de peste un carat

Tânăra nu și-a ascuns entuziasmul și a ales să împărtășească vestea cu comunitatea sa din mediul online. În imaginile publicate, atenția urmăritorilor a fost atrasă imediat de inelul de logodnă, despre care Bianca a menționat că are un diamant de peste un carat. Bijuteria elegantă a devenit rapid subiect de discuție printre fani, care au complimentat atât designul acesteia, cât și semnificația momentului.

Sursa foto: Social media

Anunțul a fost primit cu numeroase mesaje de felicitare. Prietenii fostei concurente au umplut secțiunea de comentarii cu urări de bine, exprimându-și bucuria pentru noua etapă din viața ei. Mulți dintre cei care o urmăresc încă din perioada participării la emisiune s-au declarat încântați să o vadă fericită și împlinită.

Deși a făcut publică vestea logodnei, Bianca continuă să fie rezervată atunci când vine vorba despre relația sa. Aceasta a preferat să păstreze identitatea partenerului departe de lumina reflectoarelor. Ea a ales să își protejeze viața personală și să se bucure de povestea de iubire în mod discret. Tocmai această atitudine a alimentat curiozitatea admiratorilor, care încearcă să afle mai multe detalii despre bărbatul care i-a cucerit inima.

Familia Biancăi a premediat cererea în căsătorie

Interesant este că apropierea unei cereri în căsătorie fusese anticipată de familie. Într-o apariție recentă, mama Biancăi a lăsat să se înțeleagă faptul că nu ar fi surprinsă dacă relația fiicei sale ar ajunge la un asemenea pas important. Ea a vorbit atunci despre armonia dintre cei doi și despre faptul că vacanța planificată ar putea aduce o surpriză neașteptată.

Se pare că intuiția s-a dovedit corectă. Astăzi, Bianca Mândru privește cu emoție spre viitor și se pregătește pentru un nou capitol din viața sa. Deocamdată, detaliile despre nuntă rămân necunoscute, însă vestea logodnei a fost suficientă pentru a aduce zâmbete pe chipurile celor care îi urmăresc parcursul și îi doresc numai bine în drumul pe care îl începe alături de alesul inimii sale.

CITEȘTE ȘI: Mihai Bendeac, complice la o cerere în căsătorie la propriul spectacol: „Să vă spun cât sunt de vagabont”

Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut soția lui Călin Donca, după ce afaceristul a fost surprins în compania Patriciei de la Casa Iubirii
Știri
Ce a făcut soția lui Călin Donca, după ce afaceristul a fost surprins în compania Patriciei de la…
Călin Donca, primele declarații după ce a fost surprins cu Patricia de la Casa Iubirii: ”Știam doar că a fost Miss România în 2024”
Știri
Călin Donca, primele declarații după ce a fost surprins cu Patricia de la Casa Iubirii: ”Știam doar că…
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Gandul.ro
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. Firma, obligată să plătească peste 21.000 de euro
Adevarul
Angajat concediat pentru pontaj fals câștigă în instanță. Firma, obligată să plătească peste...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Schimbare neașteptată după introducerea săptămânii de lucru de 4 zile. Ce au ajuns să ceară angajații
Mediafax
Schimbare neașteptată după introducerea săptămânii de lucru de 4 zile. Ce au ajuns...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
Click.ro
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din...
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Digi 24
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Gandul.ro
Hubert Thuma anunță că a fost exclus din PNL
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut soția lui Călin Donca, după ce afaceristul a fost surprins în compania Patriciei de la ...
Ce a făcut soția lui Călin Donca, după ce afaceristul a fost surprins în compania Patriciei de la Casa Iubirii
Călin Donca, primele declarații după ce a fost surprins cu Patricia de la Casa Iubirii: ”Știam ...
Călin Donca, primele declarații după ce a fost surprins cu Patricia de la Casa Iubirii: ”Știam doar că a fost Miss România în 2024”
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitați: Toni Neacșu ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitați: Toni Neacșu și Mirel Palada
Nutriționistul Carmen Barcan dezvăluie secretul unui abdomen plat. Ce alimente trebuie să mănânci ...
Nutriționistul Carmen Barcan dezvăluie secretul unui abdomen plat. Ce alimente trebuie să mănânci zilnic
Trucul ideal care ajută la scăderea temperaturii din dormitor, pe timpul verii
Trucul ideal care ajută la scăderea temperaturii din dormitor, pe timpul verii
Vezi toate știrile