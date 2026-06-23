Bianca Mândru de la Casa Iubirii a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă

Bianca Mândru trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta concurentă de la „Casa Iubirii” a împărtășit cu urmăritorii săi o veste care a stârnit imediat numeroase reacții în mediul online. Tânăra a fost cerută în căsătorie.

Momentul special s-a petrecut în timpul unei vacanțe romantice, într-un cadru de poveste, unde cei doi au ales să se bucure de câteva zile de relaxare și liniște. Departe de agitația cotidiană și de atenția publicului, iubitul Biancăi a decis că acesta este momentul potrivit pentru a face marele pas. Cererea în căsătorie a fost una discretă, însă suficient de emoționantă încât să transforme vacanța într-o amintire de neuitat.

Inel cu un diamant de peste un carat

Tânăra nu și-a ascuns entuziasmul și a ales să împărtășească vestea cu comunitatea sa din mediul online. În imaginile publicate, atenția urmăritorilor a fost atrasă imediat de inelul de logodnă, despre care Bianca a menționat că are un diamant de peste un carat. Bijuteria elegantă a devenit rapid subiect de discuție printre fani, care au complimentat atât designul acesteia, cât și semnificația momentului.

Anunțul a fost primit cu numeroase mesaje de felicitare. Prietenii fostei concurente au umplut secțiunea de comentarii cu urări de bine, exprimându-și bucuria pentru noua etapă din viața ei. Mulți dintre cei care o urmăresc încă din perioada participării la emisiune s-au declarat încântați să o vadă fericită și împlinită.

Deși a făcut publică vestea logodnei, Bianca continuă să fie rezervată atunci când vine vorba despre relația sa. Aceasta a preferat să păstreze identitatea partenerului departe de lumina reflectoarelor. Ea a ales să își protejeze viața personală și să se bucure de povestea de iubire în mod discret. Tocmai această atitudine a alimentat curiozitatea admiratorilor, care încearcă să afle mai multe detalii despre bărbatul care i-a cucerit inima.

Familia Biancăi a premediat cererea în căsătorie

Interesant este că apropierea unei cereri în căsătorie fusese anticipată de familie. Într-o apariție recentă, mama Biancăi a lăsat să se înțeleagă faptul că nu ar fi surprinsă dacă relația fiicei sale ar ajunge la un asemenea pas important. Ea a vorbit atunci despre armonia dintre cei doi și despre faptul că vacanța planificată ar putea aduce o surpriză neașteptată.

Se pare că intuiția s-a dovedit corectă. Astăzi, Bianca Mândru privește cu emoție spre viitor și se pregătește pentru un nou capitol din viața sa. Deocamdată, detaliile despre nuntă rămân necunoscute, însă vestea logodnei a fost suficientă pentru a aduce zâmbete pe chipurile celor care îi urmăresc parcursul și îi doresc numai bine în drumul pe care îl începe alături de alesul inimii sale.

CITEȘTE ȘI: Mihai Bendeac, complice la o cerere în căsătorie la propriul spectacol: „Să vă spun cât sunt de vagabont”

Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile