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Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București

De: David Ioan 02/07/2026 | 17:56
Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București
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Nu putem influența vremea, însă consecințele ei pot lăsa în urmă pagube serioase. Mii de bucureșteni au cerut sprijinul autorităților după ce furtunile recente le-au avariat bunurile, de la mașini lovite de copaci până la locuințe inundate. Oamenii speră să obțină despăgubiri fie prin asigurări, fie prin procedurile deschise de administrațiile locale.

În Capitală și în județul Ilfov, sute de persoane se pregătesc să își depună dosarele pentru recuperarea daunelor. Aproape 500 de autoturisme au fost afectate de fenomenele meteo extreme din ultimele zile, iar proprietarii caută acum soluții rapide pentru a acoperi costurile reparațiilor.

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Pentru mașini, varianta cea mai eficientă rămâne asigurarea CASCO. Polița RCA nu acoperă astfel de situații, motiv pentru care doar CASCO poate oferi protecție în caz de furtună, căderi de obiecte sau inundații.

Există două tipuri de CASCO: complet și economic. Varianta economică nu include întotdeauna acoperirea daunelor provocate de infiltrarea apei în motor, iar această opțiune este de regulă disponibilă contra cost suplimentar, de la câteva sute de lei până la câteva sute de euro, în funcție de modelul autoturismului.

Procedurile pentru despăgubiri

Pe lângă asigurări, păgubiții pot apela și la autoritățile locale. Primăria Sectorului 2 a deschis o procedură specială pentru depunerea dosarelor de daună. Incidentul trebuie raportat în maximum 72 de ore, iar autoturismul trebuie să aibă ITP și RCA valabile și să fi fost parcat pe un loc administrat de instituție. Până acum, 93 de persoane au depus cereri.

În celelalte sectoare, despăgubirile depind de acordurile care pot fi încheiate cu administrațiile locale, iar în lipsa unei soluții amiabile, proprietarii trebuie să se adreseze instanței.

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