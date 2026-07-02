Un nou val de furtuni în România. ANM a emis mai multe coduri de vreme severă

România traversează o nouă perioadă cu fenomene meteorologice severe, caracterizată de alternanța dintre temperaturile ridicate și episoadele de instabilitate atmosferică accentuată. În următoarele ore, cea mai mare parte a țării va fi afectată de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină, în timp ce în unele zone disconfortul termic va continua să se mențină la valori ridicate. În paralel, riscul producerii unor inundații locale rămâne semnificativ, în special în regiunile unde precipitațiile vor fi abundente.

De la ora 10 furtunile se vor extinde în toată țara, iar din acest motiv meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat.

ANM a emis mai multe coduri de vreme severă

Cele mai puternice furtuni sunt așteptate în vestul, nordul și centrul țării, unde județele din Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania se află printre cele mai expuse fenomenelor severe. De asemenea, instabilitatea atmosferică va afecta nord-vestul Moldovei, Dobrogea și o mare parte din Muntenia, inclusiv zonele din nordul, centrul și estul regiunii. În aceste teritorii sunt prognozate vijelii violente, ploi torențiale și căderi de grindină, cu risc ridicat de acumulări importante de apă într-un timp scurt.

În regiunile aflate sub avertizări de intensitate mai ridicată, sunt prognozate vijelii puternice și ploi care pot depăși în anumite locuri câteva zeci de litri de apă pe metrul pătrat. În zonele unde mai multe celule convective se vor succeda într-un timp scurt, există posibilitatea producerii unor acumulări și mai importante de apă, crescând astfel riscul apariției inundațiilor locale.

În paralel, sudul și estul Moldovei, Oltenia și vestul și sud-vestul Munteniei vor fi afectate de episoade de instabilitate atmosferică de intensitate moderată, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente și rafale puternice de vânt. Pe fondul precipitațiilor abundente, autoritățile monitorizează atent zonele cu risc de inundații locale, în special localitățile aflate în apropierea râurilor mici și a pâraielor care pot reacționa rapid la cantitățile mari de apă.

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