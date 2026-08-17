Festivalul STARDUST a adus hiturile anilor ’90 și 2000 la NIBIRU, într-un weekend care a unit generațiile

Cel mai intens weekend al sezonului de până acum a adus în NIBIRU Arena atmosfera marilor petreceri construite în jurul muzicii anilor ’90 și 2000, cu hituri care au rămas relevante dincolo de perioada în care au fost lansate. În două seri, 170.000 de oameni au participat la STARDUST, stabilind un nou record de public de la lansarea NIBIRU și transformând Arena într-unul dintre cele mai mari cluburi open-air ale weekendului.

Weekendul STARDUST a coincis cu sărbătoarea Sfintei Marii, marcând unul dintre cele mai importante momente ale verii pe litoralul românesc, perioadă în care NIBIRU a găzduit și activități speciale dedicate Zilelor Mării, cu ateliere marinărești, show-uri aviatice și demonstrații militare.

Cu un lineup construit în jurul unora dintre cele mai cunoscute hituri ale anilor ’90 și 2000, STARDUST a dus NIBIRU la vârful de public al sezonului și a confirmat nostalgia muzicală ca un puternic factor de agregare a generațiilor. Pe scenă au urcat ATC, Snap, Jenny (from Ace of Base), Garcia, Eric Martin of Technotronic, Haddaway, Nana, The Mad Stuntman și Corona, readucând în fața publicului energia unei ere marcate de refrene recognoscibile și dans.

„STARDUST a fost gândit ca o experiență pentru toate generațiile. Am văzut familii întregi dansând împreună pe piesele pe care părinții le ascultau când aveau vârsta copiilor lor. Exact asta ne-am propus de la început cu NIBIRU: să construim o destinație în care poți veni cu familia, poți lua masa, merge la concert, iar mai târziu poți dansa pe muzica care ți-a marcat tinerețea”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), fondator NIBIRU.

STARDUST a creat o punte culturală între generații, readucând în actualitate repere muzicale care au definit cultura pop a unei întregi perioade și oferind publicului tânăr ocazia de a le descoperi și de a le duce mai departe.

Printre momentele care au marcat cele două seri de STARDUST s-a numărat și intervenția lui Haddaway, care a transmis publicului că România este ca acasă pentru el, partenera sa de viață fiind româncă. Artistul a cântat „What Is Love” într-o atmosferă electrică, iar publicul a răspuns cu energie, transformând momentul într-unul dintre momentele de referință ale serii.

Un alt moment special al celor două seri de STARDUST a venit din partea unui fan român stabilit în Germania, care a călătorit special la NIBIRU pentru a-l vedea pe Nana, artistul care l-a ajutat să treacă prin momente grele din viața lui. Muzica lui Nana, în special piesa „Lonely”, a devenit un soundtrack al perioadelor dificile, iar fanul a mărturisit că aceste piese i-au dat putere să continue. Andrei Șelaru (Selly) a făcut posibilă întâlnirea dintre fan și artist, aceasta devenind unul dintre cele mai impresionante momente ale festivalului: Nana l-a îmbrățișat pe fan, i-a mulțumit pentru susținere, fanul având posibilitatea să stea de vorbă cu artistul în backstage.

Un alt moment memorabil a venit din partea lui Jenny (from Ace of Base), care a cântat melodii celebre precum „All That She Wants” în fața unui public care a știut fiecare vers pe de rost. Artista a fost vizibil impresionată de reacția publicului, care a cântat piesele ei cap coadă și au filmat pentru a retrăi intensitatea experienței după evenimentul STARDUST.

După rezultatele ediției din acest an, STARDUST continuă în 2027, iar primele bilete pentru ediția viitoare sunt disponibile online cu un avantaj de preț în prima etapă de vânzare. Ediția 2027 va duce mai departe unul dintre conceptele care au atras cel mai numeros public la NIBIRU în primul sezon.

Beach, Please! Party: Rae Sremmurd și DJ Spade, pe 19 august

Pe 19 august, NIBIRU Arena găzduiește Beach, Please! Party, un eveniment care prelungește energia festivalului Beach, Please!. Headlinerii serii sunt duo-ul american Rae Sremmurd (Slim Jxmmi și Swae Lee), cunoscuți pentru hituri internaționale, și DJ Spade, DJ-ul oficial al lui Drake. Lineup-ul este completat de artiști locali precum Albert NBN, Noua Unspe, Vanilla, Badd G, Madatorricelli și Lazy Ed. Petrecerea începe la ora 23:00 și se întinde până după miezul nopții, în atmosfera specifică Beach, Please!

PORC FEST: hip-hop românesc și cultură underground, pe 22–23 august

Pe 22 și 23 august, NIBIRU Arena găzduiește PORC FEST, un festival dedicat hip-hop-ului românesc și culturii underground. În prima zi, pe 22 august, lineup-ul îi reunește pe Deliric x Silent Strike, Guess Who, Sami G, Blanco, Ștefan Costea x George Pitariu și Vlad Flueraru. Pe 23 august urcă pe scenă CTC, El Nino, Maximilian, D.Z.W.S, Lucawts și Tomi Marfa. PORC FEST este construit ca o experiență care se adresează publicului care urmărește scena de hip-hop din România.

Popcorn Days: INNA, Edward Maya, David Deejay și DJ Sava aduc hiturile care au pus România pe harta muzicală mondială pe scena NIBIRU

Pe 25 și 26 august, NIBIRU Arena găzduiește Popcorn Days, un festival dedicat muzicii dance și pop care a dominat radiourile românești în anii 2000 și a contribuit la succesul internațional al artiștilor români din acea perioadă. Headlinerii evenimentului sunt INNA, Edward Maya, David Deejay și DJ Sava, alături de alte nume ale scenei dance românești , artiști ale căror piese au fost difuzate în peste 50 de țări și au transformat România într-un exportator de hituri internaționale.

Evenimentul este construit ca o călătorie muzicală printr-o perioadă care a marcat industria locală de muzică, cu piese care au pus România pe harta muzicală globală: de la „Hot” și „Déjà Vu” (INNA) la „Stereo Love” (Edward Maya), „Lean On” (David Deejay) și colaborările care au dominat topurile europene. Popcorn Days confirmă din nou direcția NIBIRU de a crea experiențe diverse, care să atragă publicuri diferite.

RETROGRADE: Timbaland, Busta Rhymes, EVE, Fat Joe, Ja Rule și Keri Hilson închid sezonul

În perioada 28–30 august, la NIBIRU Arena are loc RETROGRADE, festivalul care închide primul sezon al stațiunii cu unul dintre cele mai puternice lineup-uri internaționale ale verii. Evenimentul îi aduce la NIBIRU pe Timbaland, Busta Rhymes, EVE, Fat Joe, Ja Rule și Keri Hilson, nume care au definit cultura pop globală și sunetul hip-hop-ului și R&B-ului anilor 2000.

RETROGRADE este construit ca o călătorie muzicală printr-o eră care a marcat generații întregi: de la producțiile revoluționare ale lui Timbaland, care au schimbat sunetul muzicii pop și hip-hop, la hiturile care au dominat MTV-ul și radiourile din întreaga lume. Busta Rhymes, cu flow-ul său distinctiv și energia scenică unică, EVE, cu prezența sa puternică și versurile care au redefinit rolul femeii în hip-hop, Fat Joe și Ja Rule, două dintre numele care au dominat topurile cu colaborări memorabile, și Keri Hilson, cu vocea sa recognoscibilă și hiturile care au devenit soundtrack-ul unei generații, transformă RETROGRADE într-unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii.

Activități pentru familii, până la finalul sezonului

Până la finalul sezonului, NIBIRU continuă să fie o destinație gândită pentru toate generațiile, cu activități pentru copii și familii disponibile zilnic. Parcul de distracții, Hype Play, plimbarea cu trenulețul, Muzeul Planetelor, expoziția de reptile TaranTerra și terenurile de padel și baschet rămân deschise, alături de ateliere creative: baloane cu săpun, baloane modelabile, face painting, teatru de păpuși, muzică și dans. Programul este construit astfel încât părinții și copiii să poată petrece timpul împreună într-o experiență completă: activități de zi, gastronomie, concerte și festivaluri de seară.