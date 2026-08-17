„Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”! Ce a pățit un turist pe litoral

Un român a povestit în mediul online despre experiența sa recentă pe litoralul românesc. Bărbatul a lansat o discuție în care a evidențiat mai multe aspecte care i-au lăsat un gust amar. În contextul în care tot mai mulți turiști aleg destinații precum Grecia sau Turcia pentru vacanțele de vară, există în continuare români care preferă stațiunile de la Marea Neagră, chiar dacă experiența nu se ridică întotdeauna la nivelul așteptărilor.

O scenă petrecută pe o plajă de pe litoralul românesc l-a determinat pe un turist să vorbească despre comportamentul unor persoane aflate în apropierea sa. În timp ce se relaxa alături de familie, acesta a remarcat un grup format din opt oameni care împărțeau patru șezlonguri și consumau semințe, lăsând cojile împrăștiate pe nisip.

Bărbatul a fost deranjat de atitudinea oamenilor când li s-a atras atenția

În grup se aflau atât adulți, cât și copii, iar nimeni nu părea preocupat de păstrarea curățeniei. Turistul le-a atras atenția calm asupra gestului, însă observația sa nu a fost primită cu deschidere. Persoanele respective i-au răspuns pe un ton agresiv, spunându-i să-și vadă de treaba lui și acuzându-l că încearcă să le strice atmosfera.

Nemulțumit de situație, bărbatul a apelat ulterior la reprezentanții plajei, sperând că aceștia vor putea lua măsuri. Răspunsul primit a fost însă că administratorii nu dispun de mijloacele legale necesare pentru a sancționa astfel de comportamente.

„M‑am apropiat de ei și le‑am atras atenția, în mod civilizat, că ceea ce făceau nu era în regulă. În acel moment, mi s‑a răspuns să îmi văd de treabă și să nu le stric ziua, întrebându‑mă de ce m‑ar interesa comportamentul lor. Am discutat și cu administratorii plajei, însă aceștia au spus că nu au nicio posibilitate legală de a interveni”, a declarat turistul.

Românii au punctat principalele motive de nemulțumire legate de litoral

Comentariile lăsate de utilizatori reflectă o nemulțumire tot mai mare față de experiența oferită de litoralul românesc. Unul dintre aceștia susține că nu ar mai alege această destinație nici măcar dacă vacanța ar fi gratuită, considerând că atmosfera, serviciile și condițiile nu justifică prețurile plătite.

În aceeași direcție, alți internauți vorbesc despre aglomerația excesivă, gălăgia și costurile ridicate întâlnite în stațiunile de la Marea Neagră. Potrivit unuia dintre comentarii, turiștii trebuie să facă față muzicii date la volum mare, zgomotului constant, lipsei locurilor de parcare, prețurilor considerate exagerate și traficului intens, toate acestea transformând vacanța într-o experiență mult mai puțin plăcută.

Tarifele percepute pentru șezlonguri se numără, de asemenea, printre aspectele discutate de turiști. Unul dintre aceștia povestește că pentru două șezlonguri a achitat 100 de lei pe zi, ceea ce a însemnat un cost de aproximativ 700 de lei pentru o săptămână de plajă. Un alt utilizator susține că prețurile diferă considerabil de la o zonă la alta și pot varia între 25 și 100 de lei.

Nu toți cei care au participat la discuție consideră însă că tarifele sunt exagerate. Unii spun că, prin alegerea atentă a localurilor și a zonelor de plajă, cheltuielile pot rămâne rezonabile. Ca exemplu, un utilizator menționează că o masă formată dintr-un burger și cartofi poate ajunge la 50-60 de lei. În timp ce pentru un șezlong se pot plăti între 25 și 100 de lei, în funcție de amplasare.

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