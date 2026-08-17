Acasă » Știri » „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”! Ce a pățit un turist pe litoral

„Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”! Ce a pățit un turist pe litoral

De: Elisa Tîrgovățu 17/08/2026 | 13:14
„Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”! Ce a pățit un turist pe litoral
„Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”! Ce a pățit un turist pe litoral / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un român a povestit în mediul online despre experiența sa recentă pe litoralul românesc. Bărbatul a lansat o discuție în care a evidențiat mai multe aspecte care i-au lăsat un gust amar. În contextul în care tot mai mulți turiști aleg destinații precum Grecia sau Turcia pentru vacanțele de vară, există în continuare români care preferă stațiunile de la Marea Neagră, chiar dacă experiența nu se ridică întotdeauna la nivelul așteptărilor.

O scenă petrecută pe o plajă de pe litoralul românesc l-a determinat pe un turist să vorbească despre comportamentul unor persoane aflate în apropierea sa. În timp ce se relaxa alături de familie, acesta a remarcat un grup format din opt oameni care împărțeau patru șezlonguri și consumau semințe, lăsând cojile împrăștiate pe nisip.

Bărbatul a fost deranjat de atitudinea oamenilor când li s-a atras atenția

În grup se aflau atât adulți, cât și copii, iar nimeni nu părea preocupat de păstrarea curățeniei. Turistul le-a atras atenția calm asupra gestului, însă observația sa nu a fost primită cu deschidere. Persoanele respective i-au răspuns pe un ton agresiv, spunându-i să-și vadă de treaba lui și acuzându-l că încearcă să le strice atmosfera.

Nemulțumit de situație, bărbatul a apelat ulterior la reprezentanții plajei, sperând că aceștia vor putea lua măsuri. Răspunsul primit a fost însă că administratorii nu dispun de mijloacele legale necesare pentru a sancționa astfel de comportamente.

„M‑am apropiat de ei și le‑am atras atenția, în mod civilizat, că ceea ce făceau nu era în regulă. În acel moment, mi s‑a răspuns să îmi văd de treabă și să nu le stric ziua, întrebându‑mă de ce m‑ar interesa comportamentul lor.

Am discutat și cu administratorii plajei, însă aceștia au spus că nu au nicio posibilitate legală de a interveni”, a declarat turistul.

Sursa foto: Pexels

Românii au punctat principalele motive de nemulțumire legate de litoral

Comentariile lăsate de utilizatori reflectă o nemulțumire tot mai mare față de experiența oferită de litoralul românesc. Unul dintre aceștia susține că nu ar mai alege această destinație nici măcar dacă vacanța ar fi gratuită, considerând că atmosfera, serviciile și condițiile nu justifică prețurile plătite.

În aceeași direcție, alți internauți vorbesc despre aglomerația excesivă, gălăgia și costurile ridicate întâlnite în stațiunile de la Marea Neagră. Potrivit unuia dintre comentarii, turiștii trebuie să facă față muzicii date la volum mare, zgomotului constant, lipsei locurilor de parcare, prețurilor considerate exagerate și traficului intens, toate acestea transformând vacanța într-o experiență mult mai puțin plăcută.

Tarifele percepute pentru șezlonguri se numără, de asemenea, printre aspectele discutate de turiști. Unul dintre aceștia povestește că pentru două șezlonguri a achitat 100 de lei pe zi, ceea ce a însemnat un cost de aproximativ 700 de lei pentru o săptămână de plajă. Un alt utilizator susține că prețurile diferă considerabil de la o zonă la alta și pot varia între 25 și 100 de lei.

Nu toți cei care au participat la discuție consideră însă că tarifele sunt exagerate. Unii spun că, prin alegerea atentă a localurilor și a zonelor de plajă, cheltuielile pot rămâne rezonabile. Ca exemplu, un utilizator menționează că o masă formată dintr-un burger și cartofi poate ajunge la 50-60 de lei. În timp ce pentru un șezlong se pot plăti între 25 și 100 de lei, în funcție de amplasare.

CITEȘTE ȘI: Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri

Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar
Știri
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar
Știri
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
Mediafax
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care...
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor: peste 1,6 miliarde de euro
Gandul.ro
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Adevarul
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după...
Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”
Digi24
Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă...
Doi români au condus 100 de kilometri cu fiul lor mort în mașină fără să-și dea seama: „Credeam că doarme”
Mediafax
Doi români au condus 100 de kilometri cu fiul lor mort în mașină...
Parteneri
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație de 8 ore și jumătate. Ce intervenție și-a făcut în Dubai: „Mă simt foarte bine”
Click.ro
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație de 8 ore și jumătate. Ce intervenție și-a făcut...
Cu cât a fost amendată o persoană care a trezit cu sirena unui vapor un urs polar care dormea într-un arhipelag norvegian
Digi 24
Cu cât a fost amendată o persoană care a trezit cu sirena unui vapor un...
De ce a lipsit Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei. Explicațiile consilierului prezidențial Eugen Tomac
Digi24
De ce a lipsit Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei. Explicațiile consilierului prezidențial...
Hyundai a stabilit prețurile pentru Ioniq 3. Cât costă rivalul pentru Renault 5?
Promotor.ro
Hyundai a stabilit prețurile pentru Ioniq 3. Cât costă rivalul pentru Renault 5?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor: peste 1,6 miliarde de euro
Gandul.ro
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a ...
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a ...
Loredana Groza, apariție fără inhibiții! S-a îmbrăcat într-o ținută transparentă și și-a pus fanii pe jar
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Decizii importante după succesul din Giulești! “Dilema” Karamoko
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Decizii importante după succesul din Giulești! “Dilema” Karamoko
„Sora voastră a luat carnetul la 42 de ani”! Bucurie uriașă pentru Andreea Popescu
„Sora voastră a luat carnetul la 42 de ani”! Bucurie uriașă pentru Andreea Popescu
Ce își dorea Hayden Panettiere să facă, dar nu a mai apucat. Declarațiile actriței din ultimele ...
Ce își dorea Hayden Panettiere să facă, dar nu a mai apucat. Declarațiile actriței din ultimele luni de viață
Lupta Alinei Pușcău cu boala gravă continuă! Ce presupune tratamentul inovator pe care îl urmează
Lupta Alinei Pușcău cu boala gravă continuă! Ce presupune tratamentul inovator pe care îl urmează
Vezi toate știrile